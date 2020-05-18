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Evdehayat
Haber Giriş: 18.05.2020 - 13:43,Son Güncelleme:

Evinizi yaza hazırlamanız için ipuçları

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Evinizi yaza hazırlamanız için ipuçları
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Uzun süredir neredeyse vaktimizin tamamını evde geçiriyoruz. Bir yandan da yaz geliyor, güneş içimizi ısıtmaya başlıyor. Bir süre daha evlerde olacağımız şu günlerde yaz enerjisini evinize yansıtmanız için ipuçları veriyoruz!

Kendinize köşe oluşturun

Evde kendinize özel bir alan oluşturmak, dışarı çıkamadığımız şu günlerde sizi ruhsal olarak da rahatlatacaktır. Kendinize yaz enerjisini yansıtan bir köşe hazırlayın. Şık bir berjer, canlı renklerde bir puf ve aydınlatma kendi köşenizi oluşturmak için yeter de artar bile.

Çiçeklerden ve çiçek desenlerinden yardım alın

Yaz mevsiminin enerjik havasını evlere taşımanın en kolay yolu renkler ve çiçeklerdir. Çiçek desenli kırlentler, minderler, büyük vazolar ve canlı çiçekler evinizin havasını tazeleyecektir.

Doğayı evinize taşıyın

Eğer bir çiçek köşeniz yoksa onu oluşturmanın tam zamanı. Saksılar ve çiçekler alın, kendi ellerinizle toprağa dikin. Evinizde yeşillere yer açın. Aynı zamanda ahşap malzemeden oluşan aksesuarlar ve eşyalar da evinize enerjik bir görünüm verecektir.

Çalıştığınız alanınızı düzenleyin

Birçok kişi karantina sürecinde evden çalışıyor. Çalıştığımız alan işe odaklanmamız, kendimizi iyi hissetmemiz açısından çok önemlidir. Evde nerede çalıştığınız belli değilse öncelikle bu sorunu çözün. Kendinize küçük de olsa bir çalışma alanı oluşturun. Dikkatinizi dağılmasına sebep olacak renklerden, objelerden ve kalabalık eşyadan kaçının.

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