Evinize renk katacak birbirinden güzel 5 bitki

Ficus Benjamina

Havada bulunan zehirli maddeleri temizleyen Ficus Benjamina, evinizde tercih edebileceğiniz bitkilerden biri. Aydınlık alanları seven bu bitkinin çok kuru olmamasına dikkat edilmeli.

Aloe vera

Evinizde çok kolay bir şekilde aloe vera yetiştirebilirsiniz. Havayı kimyasallardan temizleyen aloe vera, içeriğinden dolayı yara iyileştirici özelliği de bulunuyor.

Kalanşo

Farklı türleri olan kalanşo, rengarenk görüntüsüyle bulunduğu ortamı güzelleştiriyor. Doğrudan güneş ışığını sevmeyen bu güzel bitkinin haftada 1 veya 2 defa sulamak yeterli. Eğer toprağı çok kuruysa yavaş yavaş sulanmalı.

Bambu palmiyesi

Bakımı oldukça kolay olan bambu palmiyesi doğrudan güneş ışığı almazsa uzun süre yaşayabilir. İç mekanlara bambaşa bir hava katan bambu palmiyesi düzenli olarak sulanmalı ama dibinde su birikmemesine dikkat edilmeli.

Afrika menekşesi

En sık tercih edilen salon çiçeklerinden Afrika menekşesi, ışığı ve nemi sever. Ancak sularken birkaç noktaya dikkat etmekte fayda var. Sulamadan önce toprağı mutlaka kuru olmalı ve klorsuz su kullanılmalı. Ayrıca, altlığında biriken su da mutlaka boşaltılmalı.