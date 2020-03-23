Evine kapananların başından kalkamadığı oyun: Dota 2

Öğrencilerin uzaktan eğitime 'merhaba' demesi ve çalışanların evinden iş süreçlerini yönetmeye başlamasıyla birlikte milyonlarca insan, salgının yayılmaması için evinden çıkmıyor. Tüm zamanını evinde geçirenler ise kalan vakitlerini oyun oynayarak geçirmeyi tercih ediyor.

Dijital oyun platformu Steam'e olan ilgi de bu nedenle günbegün artıyor. 22 milyon anlık oyuncuya ulaşarak rekor kıran platformda en çok ilgiyi ise CS:GO ile Dota 2 oyunları görüyor. CS:GO, son 30 gün içinde yüzde 12 oranında oyuncu sayısını artırırken, Dota 2 ise yüzde 13 oranında kullanıcı artışı yaşayarak büyümesini sürdürüyor.





İlginç olan ise Dota 2'nin geçtiğimiz aylarda oyuncu kaybetmeye başlaması; ancak virüs nedeniyle tekrar ilgiyi üzerinde toplamasıydı. Dota 2'nin hemen ardından ise Football Manager 2020 geliyor. Bu oyun da 180 bini aşkın oyuncuya ulaşmış durumda. Futbolseverlerin ilgi gösterdiği bu oyunun bu denli ilgi görmesinin bir başka nedeni de oyunun şu sıralar ücretsiz olması.

Dota 2, Steam'in kurucusu olan Valve'ın elinden çıkan bir oyun. Warcraft III: Reign of Chaos ve onun genişletme paketi olan The Frozen Throne haritasının ardından bir 'devam' oyunu olarak düşünülen Dota 2, ilk olarak 2011 yılında kullanıcılara sunuldu ve o günden bu yana da ilgi görmeye devam etti. Ücretsiz bir MOBA oyunu olan Dota 2, sadece PC'lerde çalışıyor.