Eve kapandık, telefon ekranına daha çok bakıyoruz

Karantina sürecindeyken çalışanlar iletişime daha çok ihtiyaç duyduğundan WhatsApp başta olmak üzere diğer platformlar daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Daha da önemlisi, insanların bir araya gelememesi nedeniye görüntülü görüşme yapan ve saatlerce telefonu aracı olarak kullanarak görüşmelerini sürdürenler de var.

Diğer yandan evden dışarı çıkamadığı için aktivite bulamayanların azımsanmayacak bir kısmı da çareiy oyunlarda buluyor. Mobil oyun indirme sayısını karantina sürecinin başlamasından bu yana hızla artması söz konusu. Oyunlarla saatlerini geçirenler, powerbank'lerini de yanından ayırmıyor ve telefonun şarjı bitme durumuna geldiğinde telefonundan uzak kalmamak için powerbank'leriyle telefonlarını yanı başında şarj edip oyun keyfine devam ediyor.

Tüm bu tablo ışığında ekran sürelerinde de önemli bir artış yaşanıyor. iPhone kullanıcılarının ekran başında geçirdiği vakit karantina süreci öncesine göre iki kat artarken, veriler Twitter'da iPhone ekran sürelerini paylaşanlardan sağlanıyor. Bu verilere göre 7 ila 12 saat boyunca telefonun ekranı açık ve kullanıcılar telefonuyla fazlasıyla meşgul.



Siz de telefonunuzun ekran süresine bakabilir ve hangi uygulamaları ne kadar süre kullandığınıza bakabilirsiniz. Bunun için örneğin iPhone kullanıcısıysanız telefonunuzun ekran kilidini açın, ardından parmağını sağa kaydırın. Sol bölümdeki ekran karşınıza geldiğinde uygulamalar üzerinde geçirdiğiniz süreyi öğrenebilirsiniz. Android cihazlarda ise bazı telefonlarda değişmekle birlikte Ayarlar altında bulabilirsiniz.