Evdeyken yararlanabileceğiniz sağlıklı yaşam için 4 uygulama
Karantina döneminde beslenmeye dikkat etmenin yanı sıra egzersiz yapmak da büyük önem taşıyor. Üstelik, bunları takip etmenizi sağlayacak pek çok uygulama da mevcut. Biz de sağlıklı yaşam için yararlanabileceğiniz 4 uygulamayı derledik.
İşte evde kullanabileceğiniz 4 sağlıklı yaşam uygulaması;
Diyetkolik
Besin değerleriyle ilgili bilgiler edinme fırsatı sunan Diyetkolik, öğünlerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olan bir uygulama. Kalori takibinizi kolayca yapabilir, günde kaç litre su içtiğinizi takip edebilirsiniz. Ayrıca, uygulamada sağlıklı lezzetleri de keşfedebilirsiniz.
Fitwell
Alınması gereken su miktarını, yakılması gereken kalori değeri gibi önemli bilgileri takip etmenizi sağlayan Fitwell, egzersiz ve diyet programları da sunuyor.
Yazıo
Kendi beslenme planınızı hazırlama imkanı tanıyan Yazıo ile hedeflerinizi belirleyebilir, günlük aktivitelerinizi takip edebilirsiniz. Üstelik harcadığınız kaloriyi de görebilirsiniz.
Nike Training Club
Kişisel antreman planları sunan Nike Training Club ile kolayca forma girebilirsiniz. Rutininize göre antreman önerileri seçebileceğiniz uygulamadaki videolu egzersizler işinizi kolaylaştıracak.
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