Evdeyken yararlanabileceğiniz sağlıklı yaşam için 4 uygulama

İşte evde kullanabileceğiniz 4 sağlıklı yaşam uygulaması;

Diyetkolik

Besin değerleriyle ilgili bilgiler edinme fırsatı sunan Diyetkolik, öğünlerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olan bir uygulama. Kalori takibinizi kolayca yapabilir, günde kaç litre su içtiğinizi takip edebilirsiniz. Ayrıca, uygulamada sağlıklı lezzetleri de keşfedebilirsiniz.

Fitwell

Alınması gereken su miktarını, yakılması gereken kalori değeri gibi önemli bilgileri takip etmenizi sağlayan Fitwell, egzersiz ve diyet programları da sunuyor.

Yazıo

Kendi beslenme planınızı hazırlama imkanı tanıyan Yazıo ile hedeflerinizi belirleyebilir, günlük aktivitelerinizi takip edebilirsiniz. Üstelik harcadığınız kaloriyi de görebilirsiniz.

Nike Training Club

Kişisel antreman planları sunan Nike Training Club ile kolayca forma girebilirsiniz. Rutininize göre antreman önerileri seçebileceğiniz uygulamadaki videolu egzersizler işinizi kolaylaştıracak.