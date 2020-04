Evdeyken izleyebileceğiniz en güzel seyahat filmleri

Diarios de Motocicleta / Motosiklet Günlüğü (2004)

2004 yapımı film, ünlü Küba devrimcisi Che Guevara'nın üniversite yıllarında yaptığı seyahat sırasında tuttuğu notlardan yola çıkarak sinemaya uyarlandı. Konusu ise şöyle; 1950'li yılların başlarında Ernesto ve Alberto adlı iki genç, Arjantin'in başkenti olan Buenos Aires'ten bir motosikletin tepesinde yola çıkarlar. Sürprizlerle dolu yolculuk, sadece bu iki genç adamın değil, birçok ülkenin kaderini de etkileyecektir.

A Map For Saturday / Bir Cumartesi Haritası (2007)

Bir Cumartesi Haritası, New York'da yaşayan, HBO kanalında çalışan Brooke Silva Braga'nın her şeyi geride bırakıp sırt çantasıyla dünyayı gezmeye başlamasını anlatan bir seri.

Before Sunrise / Gün Doğmadan (1995)

Ethan Hawke ve Julie Delpy'i başrolde izlediğimiz film izleyicilerini Budapeşte – Viyana arasında harika bir yolculuğa çıkarıyor. İki gencin tanışması, beraber geçirebilecekleri sadece 14 saatlerinin olması ve bu süre içinde yaşadıkları romantik anları çok seveceksiniz. Eğer Before Sunrise'ı severseniz müjde! Before Sunset ve Before Midnight adlı iki devam filmi daha bulunuyor.

The Way / Yol (2010)

İspanyol yapımı bu film, izlerken sizi hem heyecanlandıracak hem de çok duygulandıracak. Camino de Santiago’da yürürken çıkan fırtına yüzünden ölen oğlunun cenazesini almak için Fransa’ya giden bir baba, eve dönmek yerine, oğlunun geziyi bitirme isteğini gerçekleştirmeye karar verir ve unutulmaz bir yolculuğa adım atar. Yol boyunca dünyanın dört bir yanından pek çok insanla tanışan baba, izleyicisine 'bir yaşadığımız hayat vardır bir de seçtiğimiz hayat' mesajı veriyor.

Eat Pray Love / Ye Dua Et Sev (2010)

Bu filmi birçoğumuz izlemişizdir. Julia Roberts ve Javier Bardem'in başrolde yer aldığı film, Elizabeth Gilbert’ın kendi hayat deneyiminden yola çıkarak yazdığı Eat Pray Love kitabından uyarlandı. Acılı bir boşanma sürecinden sonra kendini keşfetmek için dünya turuna çıkan Liz'in enfes yolculuğunu anlaıyor. Film, İtalya, Hindistan ve Bali manzaralarıyla da büyülüyor.

In July / Temmuz'da (2000)

Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın filmi olan Temmuz'da, hem seyahat hem de romantik-komedi tadında bir film. Öğretmen olan Daniel'in Türk kızı Melek'e aşık olmasını ve aşkının peşinden Türkiye'ye kadar varacak bir yolculuğa çıkmasını anlatan filmde bolca sürpriz de var.

Into The Wıld / Yabana Doğru (2007)

Jon Krakauer'ın 1996 yılında yayımlanan, aynı adlı kitabından uyarlanan film, metropolden vahşi hayata, kirlilikten saflığa ve temizliğe dönüşün hikayesi olarak tanımlanıyor. Filmin konusu kısaca şöyle; iyi bir üniversiteden dereceyle mezun olan Christopher aynı zaman başarılı bir atlettir de. Ancak istediği hayatın bu olmadığına karar verir, tüm mal varlığını hayır kurumuna bağışlar ve bambaşka bir yolculuğa adım atar. Alaska'nın ıssız ormanlarına kadar varan bu yolculuk, Christopher ile beraber size de çok şey öğretecek.

Seven Years In Tıbet / Tibet'te Yedi Yıl (1997)

Başrolünde Brad Pitt'i izlediğimiz film, gerçek bir hikâyeden yola çıkılarak hazırlandı. Piit'in başareılı oyunculuğu ile belgesel kıvamında olan film, Avusturyalı bir dağcı olan Heinrich Harrer’ın Budizm felsefesi ile tanışması ve hayatının değişmesini anlatıyor.

Wild- Yaban (2014)

2014 yapımı filmin başrolünde Reese Witherspoon'ı izliyoruz. Cheryl Strayed'ın Wild adlı kitabından uyarlanan filmde, hayatında üst üste felaketler yaşayan ve yaralarını onarmak için hiçbir tecrübesi olmamasına rağmen 110 mil uzunluğundaki doğa yürüyüşüne çıkan kadının yaşadıkları anlatılıyor.