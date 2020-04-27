Evdeyken beslenmenize eklemeniz gereken probiyotikler
'Faydalı bakteriler' olarak adlandırılan probiyotikler, bağışıklık sisteminde olumlu etkiler oluşturan besinlerin başında geliyor. Bağışıklık sisteminin güçlü olması ise koronavirüs ile mücadele ettiğimi şu günlerde hayati bir önem taşıyor.
Probiyotikler, gıdaların bağırsaklarda hareket etmesine izin vererek sindirim sistemine yardımcı oluyor. Öte ayndan probiyotikler, insanların bağışıklık sisteminde olumlu etkiler yaratan ajanlar arasında yer alıyor. İşte beslenmenize dahil etmeniz gereken probiyotikler...
Yoğurt
En basit probiyotik kaynağı şüphesiz ki yoğurt. Yoğurt, sayısız faydasının yanı sıra önemli bir probiyotiktir. Özellikle keçi sütlü yoğurt harika bir probiyotik kaynağıdır.
Kefir
Bir diğer en bilinen probiyotik ise kefir. Süt ya da su ve kefir tanelerinden fermente edilen kefiri evde de kendiniz yapabilirsiniz.
Kombucha
Kombucha, son yılların en popülerin besinlerinden biri. Yeşil çayı bile tahtından eden Kombucha, sağlıklı bağırsak bakterileri bakımından oldukça zengin olan harika bir probiyotiktir.
Elma sirkesi
Elma sirkesi, özellikle şu günlerde hemen herkesin mutfağında yer alan süper besin. Meyve ve sebzeleri onunla yıkıyor, marketten aldığımız ürünlerin paketlerini bile elma sirkesi ile temizliyoruz.
Öte yandan elma sirkesi, tam probiyotik olmasa da probiyotiklere yardımcı olan bir maddeden elde ediliyor. Sirke için kullanılan elmalar fermente olduğu için pektin içeriyor. Pektin de doğal bir probiyotik karbonhidrat. Elma sirkesini temizliğin yanı sıra yemeklerinizde, salatalarınızda kullanmaya özen gösterin.
Turşu
En bilinen fermente gıdaların başında turşu geliyor. Aşırıya kaçmadan tüketildiğinde de turşu oldukça faydalı bir probiyotik haline geliyor. Ancak turşu tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Hipertansiyonu ve obezitesi olan kişilerin sodyum içeriği yüksek olan turşu gibi fermente ürünlerden uzak durması gerekiyor. Bunun yerine beslenmede, süt ve yoğurt grubuna yer verilmeli.
Tarhana
Tarhana Türk mutfağının en sevilen çorbalarından biri. Fermente edilerek hazırlanan bu çorbanın harika bir probiyotik olduğunu biliyor muydunuz? İşte daha fazla tarhana tüketmek için size bir sebep!
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