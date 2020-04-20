Evdeki rutubet kokusu nasıl giderilir?

Nem birikmesi sonucu oluşan rutubet kötü kokuya neden olabilir. Bu koku odanıza veya eşyalarınıza da sinerek rahatsız edici bir hale gelir. Ancak uygulayabileceğiniz birkaç yöntemle bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Gelin bu önerilere hep beraber bakalım...

Rutubet olan odada çiçek bulundurmayın. Çünkü, odadaki nem miktarının artmasına sebep olan çiçekler rutubet kokusunu da arttırabilir.

Evinizi düzenli bir şekilde havalandırın. Mevsim ne olursa olsun bütün camları açıp, temiz havanın evinize girmesini sağlayın.

Eğer koku kıyafetlerinize sindiyse, bir kovaya su ve karbonat ekleyin. Giysilerinizi de bu suda yaklaşık yarım saat kadar bekletin ve durulamadan asarak kurutun.

Rutubet oluşan yüzeye karbonat veya tuz sürün. Böylece nemi ve kokuyu engelleyebilirsiniz.