Evdeki malzemelerle şipşak hazır! Pratik kek tarifi

Herkesin evinde olan malzemelerle yapılan bu kekin güzel olmadığı bir an yok. İşte malzemeler ve hazırlanışı…

Malzemeler

3 yumurta

1 bardak toz şeker

1 bardak süt

Yarım bardak sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2,5 bardak un



Not: Kullanılan bardak ölçüsü 200 ml. olmalı.

Yapılışı

Yumurta ve toz şeker iyice çırpılır. Bu en önemli noktalardan biridir. Köpük köpük olana kadar çırparsak kekimiz daha güzel olur. Sonra içerisine süt, şeker, sıvı yağ ve vanilya da sırasıyla eklenerek tekrar karıştırılır. En son un ve kabartma tozu da elekten geçirilerek içine katılır. Bu son aşamada mikserle çırpmak yerine tahta kaşıkla kekimizi karıştırıp unu yedirirsek daha çok kabarır.

Hazırlanan harç kek kalıbına boşaltılır. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirilir. Pişip pişmediğini anlamak için kürdan gibi ince bir çubuk batırılabilir. Eğer çubuk kuru bir şekilde çıkıyorsa kekiniz pişmiştir.

Bu sade kekin içerisine ister bir miktar kakao ister fındık veya ceviz gibi kuruyemişler isterseniz de havuç rendesi gibi malzemeler katarak kendi yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz.