Evdeki gümüş eşyalar nasıl parlatılır? İşte, püf noktalar…

Karbonat

Gümüşleriniz karbonatla ovalayarak parlatabilirsiniz. Karbonatı az bir miktar suyla karıştırıp yumuşak bir bezle gümüşleri ovun. Ardından durulayarak kurulayın.

Sirke

Parlatmak istediğiniz gümüşün boyutuna göre bir miktar suya iki kaşık sirke koyun ve kaynatın. Kaynayan bu suya iki kaşık karbonat da ekleyebilirsiniz. Gümüşlerinizi bu suya batırıp en az yarım saat beklediğinizde ne kadar parladığını göreceksiniz.

Diş macunu

Yine yumuşak bir beze diş macunu sıkarak gümüşlerinizin her tarafına sürün ve ılık su dolu bir kapta yarım saat kadar bekletin. Ardından durulayarak kurulayın.

Tuz ve limon

Her zaman elimizin altında olan iki malzeme. Ilık su dolu bir kabın içerisine bir limon sıkın ve bir kaşık tuz ilave edin. Gümüşlerinizi bu karışımın içinde yeterli geldiği kadar bekletin. Büyük gümüş eşyalar kabın içine sığmayacağı için bu karışımı bez yardımıyla da uygulayabilirsiniz.

Bunlara dikkat!

Gümüşler, çizilmemesi için birbirine değmeyecek şekilde saklanmalıdır. Oksitlenmemeleri için güneş ışığı temas etmeyen, kuru ve serin yerlerde muhafaza edilmelidir. Haftalık düzenli olarak yumuşak bezlerle silinmeli, parfüm gibi kimyasal maddelerden uzak tutulmalıdır.