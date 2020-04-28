Evdeki boş alanları dekore etme rehberi

Gömme bölümler sadece dolaplar için değildir

Evinde 'gömme' bölümler olanlar; o alanları sadece dolap ile değerlendirmeyin. Eğer gömme alanınız küçük ise oraya dolap koymak evin havasını boğabilir. Dolap yerine o alana küçük bir masa ve tek bir sandalye koyabilir odayı ferahlatabilirsiniz.

Evin girişi bol değil ferah olsun

Evin girişi, ev hakkında ilk izlenimin oluştuğu yerdir. Birçok kişi bu alana ayakkabı dolabı koymayı tercih ediyor. Eğer dolap koyacak kadar geniş alanınız yoksa girişteki duvara bir bank koyup, paltolar için de duvara birkaç tane askılık monte edebilirsiniz.

Küçük balkonları boş bırakmayın

Küçük balkonlar genelde keyif alanı değil ardiye olarak kullanılıyor ya da bomboş bırakılıyor. Oysa balkonunuz küçük olsa da orayı keyif yapılacak bir alana dönüştürebilirsiniz. Birkaç küçük sandalye, sehpa ve yeşil bitkiler küçük balkonunuzu güzelleştirmek için yeter de artar bile.

Minder kullanın

Oturma odanızda ya da yatak odanızda gözünüze batan boşluklar varsa minderlerden yardım alabilirsiniz. hem oturma alanı sağlamış olursunuz hem de odanızda rahat bir görünüm yakalayabilirsiniz.