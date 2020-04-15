Evdeki balık kokusu nasıl giderilir?

Evde balık pişirmek keyifli olsa da eve sinen koku rahatsız edici bir hale dönüşebiliyor. Fakat, uygulayabileceğiniz birkaç yöntemle bu kokuyu giderebilirsiniz.

Balığı kızarttıktan sonra bir tencerede sirke ve limon kaynatmak kokuyu gidermenize yardımcı olabilir. Ayrıca kızartma sırasında farklı bir tencereye su ve vanilya ekleyip kaynatın. Vanilya kokusu, balık kokusunu kaybedecektir.

Eğer balığınızı ızgara yöntemiyle hazırladıysanız, aralarına defne yaprakları yerleştirin. Böylece kokuyu engellemiş olursunuz.

Balık kızarttığınız tavaya birkaç parça limon dilimi ekleyerek balık kokusunun çıkmasını sağlayabilirsiniz. Kızartma yaparken yağın içerisine birkaç dal maydanoz ekleyerek de balık kokusunu önleyebilirsiniz.