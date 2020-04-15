Evdeki balık kokusu nasıl giderilir?
Balık yemek sağlık için oldukça faydalı ama evde pişirildiği zaman kokusu bir süre gitmez ve rahatsız edici olabilir. Ancak birkaç noktaya dikkat ederek evinize sinen balık kokusundan kurtulabilirsiniz. İşte, uygulayabileceğiniz pratik yöntemler...
Evde balık pişirmek keyifli olsa da eve sinen koku rahatsız edici bir hale dönüşebiliyor. Fakat, uygulayabileceğiniz birkaç yöntemle bu kokuyu giderebilirsiniz.
Balığı kızarttıktan sonra bir tencerede sirke ve limon kaynatmak kokuyu gidermenize yardımcı olabilir. Ayrıca kızartma sırasında farklı bir tencereye su ve vanilya ekleyip kaynatın. Vanilya kokusu, balık kokusunu kaybedecektir.
Eğer balığınızı ızgara yöntemiyle hazırladıysanız, aralarına defne yaprakları yerleştirin. Böylece kokuyu engellemiş olursunuz.
Balık kızarttığınız tavaya birkaç parça limon dilimi ekleyerek balık kokusunun çıkmasını sağlayabilirsiniz. Kızartma yaparken yağın içerisine birkaç dal maydanoz ekleyerek de balık kokusunu önleyebilirsiniz.
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