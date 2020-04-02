Evde yumuşacık pastane açması yapmaya ne dersiniz?

Malzemeler:

Hamuru için:

1 paket instant maya

1 su bardağı ılık su

2 su bardağı ılık süt

1 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un (6-7 bardak)

İçi için:

100 gram oda sıcaklığında erimiş tereyağı

Açmak için:

Bir miktar sıvı yağ

Üzeri için:

Susam ve çörek otu

Nasıl yapılır?

Mayayı hamuru yoğuracağınız kaba alın.

Ilık su ve ılık sütü de mayaya ekleyip maya eriyene kadar metal olmayan bir kaşıkla karıştırın.

Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırın. Sarısını kenara alıp beyazını hamura ekleyin.

Sıvı yağ, şeker ve tuzu da ilave edip güzelce harmanlayın.

Azar azar un eklemeye başlayın ve hamurunuz toparlanana kadar yoğurun.

Sonuçta yumuşak bir hamur elde edeceksiniz.

Bu hamuru üzerini ıslak bezle örterek yarım saat bir kenarda dinlendirin.

Hamurunuz mayalandığında elinizi sıvı yağla yağlayıp hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.

Bu parçaları elinizle biraz açın.

2 çay kaşığı kadar tereyağını hamurun üzerine sürüp rulo yapın ve rulonun iki ucunu birleştirip halka şekli verin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serip hazırladığınız açmaları tepsiye dizin.

Bu şekilde 20 dakika daha bekleterek açmaların biraz daha mayalanmasını sağlayın.

Bu esnada fırını 180 derecede ısıtmaya başlayın.

Üzerine ayırdığınız yumurtayı çırpın ve bir fırça yardımıyla sürün.

Susam ve çörekotunu da açmaların üzerine serpin.

Açmalarınız 25 dakika fırında piştikten sonra yemeye hazırdır. Afiyet olsun…