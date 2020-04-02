Evde yumuşacık pastane açması yapmaya ne dersiniz?
Fırından yeni çıkmış, pamuk gibi bir pastane açmasından daha güzel ne var? Tabii ki bu açmanın evde yapılmış versiyonu. Mayalı ve yağlı bir hamurla yapılan pastane açması o kadar güzel oluyor ki, bir oturuşta bütün tepsiyi yemek gibi bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Peki pamuk gibi pastane açması evde nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapım aşamaları…
Malzemeler:
Hamuru için:
1 paket instant maya
1 su bardağı ılık su
2 su bardağı ılık süt
1 adet yumurta
1 su bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı şeker
2 tatlı kaşığı tuz
Aldığı kadar un (6-7 bardak)
İçi için:
100 gram oda sıcaklığında erimiş tereyağı
Açmak için:
Bir miktar sıvı yağ
Üzeri için:
Susam ve çörek otu
Nasıl yapılır?
Mayayı hamuru yoğuracağınız kaba alın.
Ilık su ve ılık sütü de mayaya ekleyip maya eriyene kadar metal olmayan bir kaşıkla karıştırın.
Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırın. Sarısını kenara alıp beyazını hamura ekleyin.
Sıvı yağ, şeker ve tuzu da ilave edip güzelce harmanlayın.
Azar azar un eklemeye başlayın ve hamurunuz toparlanana kadar yoğurun.
Sonuçta yumuşak bir hamur elde edeceksiniz.
Bu hamuru üzerini ıslak bezle örterek yarım saat bir kenarda dinlendirin.
Hamurunuz mayalandığında elinizi sıvı yağla yağlayıp hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.
Bu parçaları elinizle biraz açın.
2 çay kaşığı kadar tereyağını hamurun üzerine sürüp rulo yapın ve rulonun iki ucunu birleştirip halka şekli verin.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serip hazırladığınız açmaları tepsiye dizin.
Bu şekilde 20 dakika daha bekleterek açmaların biraz daha mayalanmasını sağlayın.
Bu esnada fırını 180 derecede ısıtmaya başlayın.
Üzerine ayırdığınız yumurtayı çırpın ve bir fırça yardımıyla sürün.
Susam ve çörekotunu da açmaların üzerine serpin.
Açmalarınız 25 dakika fırında piştikten sonra yemeye hazırdır. Afiyet olsun…
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