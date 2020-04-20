Evde yumuşacık kabarık pizzalar için bir hamur tarifimiz var

Malzemeler:

2 çay kaşığı kuru maya

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

4-5 su bardağı un

Nasıl yapılır?

Un, maya, tuz ve şekeri yoğurma kabında karıştırın.

Bir yandan azar azar ılık süt ve su ilave edip bir yandan hamurunuzu yoğurmaya başlayın.

Pürüzsüz bir hal alana kadar yoğurduğunuz hamuru nemli bir bezin altında yarım saat kadar dinlendirin.

Bu sürenin sonunda hamurunuzu şekillendirip sos ve diğer malzemelerle buluşturabilirsiniz. Hepsi bu kadar.

Not: Bu tarifteki malzemelerden iki adet pizza elde edebilirsiniz.