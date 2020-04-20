Evde yumuşacık kabarık pizzalar için bir hamur tarifimiz var
Evde pizza yapanların sayısı son zamanlarda bir hayli çoğaldı. Siz de pizzacılar kervanına katılmak isterseniz işe hamurdan başlamalısınız. Sonrası zaten kolay. Aşağıda sizin için güzel bir mayalı pizza hamuru tarifi hazırladık. Hamurunuzu hazırladıktan sonra üzerine sosu ve arzu ettiğiniz malzemeleri ekleyip gönlünüzün çektiği pizzayı kolayca yapabilirsiniz. Afiyet olsun…
Malzemeler:
2 çay kaşığı kuru maya
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı şeker
Yarım yemek kaşığı tuz
4-5 su bardağı un
Nasıl yapılır?
Un, maya, tuz ve şekeri yoğurma kabında karıştırın.
Bir yandan azar azar ılık süt ve su ilave edip bir yandan hamurunuzu yoğurmaya başlayın.
Pürüzsüz bir hal alana kadar yoğurduğunuz hamuru nemli bir bezin altında yarım saat kadar dinlendirin.
Bu sürenin sonunda hamurunuzu şekillendirip sos ve diğer malzemelerle buluşturabilirsiniz. Hepsi bu kadar.
Not: Bu tarifteki malzemelerden iki adet pizza elde edebilirsiniz.
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