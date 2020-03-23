Evde yapılabilecek en etkili stretching (esneme) hareketleri

2-Vücudun sağ ve sol tarafını esnetme: Yine ayakta ya da oturur pozisyonda olalım. Ellerimizi başımızın üstünde kaldırarak birleştirelim. Sağımıza doğru vücudumuzu gidebildiğimiz kadar yatıralım ve 15-20 sn. o pozisyonda bekleyelim. Diğer tarafı da aynı şekilde esnetelim.