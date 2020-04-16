Evde yapacağınız 5 değişiklik ile stresle başa çıkabilirsiniz
Koronavirüs hayatın her alanında olumsuz etkiler yarattığı gibi ruh sağlığımızı da etkiledi. Zor ve öngörülmeyen bir sürece girdik, yaşadığımız stres arttı. Peki, bu stresi nasıl dizginleyeceğiz? İşte ruhumuza iyi gelecek 5 basit ama etkili değişiklik…
Telefonunuzu elinizden bırakın
Koronavirüs haberlerini yakından takip ettiğimiz şu günlerde telefon bütün gün elimizde. Bu durum her ne kadar fark etmesiniz de sizi strese sokabilir. Telefonunuzu elinizden bıraktığınızda kendinize dinlenme imkanı sunabilirsiniz.
Sakinleştirici müzikler dinleyin
Güne başlarken veya uyumadan önce hiç fark etmiyor. Açın müziğin sesini! Tercih ettiğiniz sakinleştirici müzikler ruhunuzu da dinlendirecek.
Egzersiz yapın
Egzersiz yaptığınızda vücudunuzda endorfin salgılanır. Bu hormon zihninizin kendini daha iyi hissetme kapasitesini artırır. Her gün yarım saat kadar da olsa yapacağınız egzersizler sizi stresten arındıracak, kendinizi mutlu hissetmenizi sağlayacak.
Sevdiğiniz insanları arayın
Sevdiğiniz ve güvendiğiniz insanların sesini duyunca kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz. Onları arayın, gündem dışı şeyler konuşun, gülün, rahatlayın.
Düzenli beslenin
Sağlıklı ve dengeli beslenmek stresle başa çıkma yöntemleri arasında… Düzenli beslenerek bağışıklık sisteminizi güçlendirir, sizi stresten uzaklaştırır.
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