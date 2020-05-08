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Evde yapabileceğiniz esneme ve gevşeme hareketleri
Salgın döneminde özellikle aynı pozisyonda uzun süre kalmanın omurga ve kemik sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratacağını, sık sık pozisyon değiştirmenin önemli olduğunu söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, evde yapabileceğiniz esneme ve gevşeme hareketlerini anlattı.
Boyun ve omuz için...
- Boynunuzu esnetmek için, kafanızı sola çevirin 5 saniye boyunca bu pozisyonda ve sonra sağa çevirin ve 5 saniye boyunca bu pozisyona kalın. Kafanızı öne doğru eğin çevirin, daha sonra aynı hareketi sağa doğru tekrar edin ve her birini 5’er kez uygulayın.
- Boyun ve omuzlar için kollarınızı kaldırmadan yanlarda tutarak omuzlarınızı kaldırın (omuz silkme gibi) ve 5 saniye boyunca böyle kalın. Bu hareketi 5 kez tekrar edin.
Bel ve sırt için...
- Oturur vaziyette dimdik durun yavaş yavaş üst gövdenizle dizlerinize doğru eğilin. Kollarınızı kalçalarınıza doğru sarın. Derin nefes alarak 20 saniye bu pozisyonda kalın. Daha sonra normal oturma pozisyonunuza geri dönün. Bu hareketi 5 kez tekrarlayın.
- Oturur pozisyonda ellerinizi sırtınızın alt bölümüne yerleştirin ve beliniziden yavaşça geriye doğru esnetin esneyin. 10 saniye bu pozisyonda kalın ve bu hareketi 5 kez tekrarlayın.
- Dik pozisyonda ellerinizi kalçalarınızın üzerine koyun ve sola doğru eğilin. 5 saniye boyunca poziyonunuzu koruyun. Dik konuma geldikten sonra aynı hareketi sağ tarafa eğilerek tekrar edin. Hareketi her bir yöne hareketi 5’er kez tekrar edin.
Bacaklar için...
- Otururken ayaklarınızın parmak uçlarına basarak topuklarınızı havaya kaldırın ve 10 saniye boyunca bu şekilde tutun ve bırakın. Daha sonra parmaklarınızı yukarı doğru kaldırın. Bu hareketi 10’ar kez tekrar edin.
Omuzları ve sırtı rahatlatan yoga pratiğiYoga eğitmeni Sibel Güngör, evimizde kaldığımız bu süreçte omuzlarımızı esnetmek ve rahatlatmak için, evde kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz bir yoga eğitimi hazırladı. Tüm duygusal ve fiziksel gerginliklerinizden arınmak için siz de deneyebilirsiniz.
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