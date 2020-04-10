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Evde yapabileceğiniz besleyici saç spreyi tarifi
Dalgalanan saç tellerinizden hoş bir koku yayılmasını istemez misiniz? Özellikle canlı, parlak ve mis gibi kokan saçlar... Bunun için evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir saç spreyi tarifi vereceğiz. İşte doğal yağlarla hazırlayabileceğiniz saç spreyi...
Malzemeler:
- 2-3 damla sandal ağacı yağı
- 3-4 damla bergamot yağı
- 2-3 damla esansiyel gül yağı
- 1/2 su bardağı gül suyu
- Sprey şişesi
Tarif:
- Orta boy bir sprey şişesinin içerisine gül suyunuzu boşaltın.
Üzerine sandal ağacı yağını, bergamot yağı ve gül yağını ekleyip iyice çalkalayın.
- Saç spreyiniz hazır! Eviniz sıcaksa mutlaka buzdolabında saklayın.
- İsterseniz saçınız ıslakken isterseniz de kuru saçınıza sıkarak kullanabilirsiniz.
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