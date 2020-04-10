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Evdehayat
Haber Giriş: 10.04.2020 - 11:46,Son Güncelleme:

Evde yapabileceğiniz besleyici saç spreyi tarifi

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Evde yapabileceğiniz besleyici saç spreyi tarifi
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Dalgalanan saç tellerinizden hoş bir koku yayılmasını istemez misiniz? Özellikle canlı, parlak ve mis gibi kokan saçlar... Bunun için evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir saç spreyi tarifi vereceğiz. İşte doğal yağlarla hazırlayabileceğiniz saç spreyi...

Malzemeler:

  • 2-3 damla sandal ağacı yağı
  • 3-4 damla bergamot yağı
  • 2-3 damla esansiyel gül yağı
  • 1/2 su bardağı gül suyu
  • Sprey şişesi

 

Tarif:

  • Orta boy bir sprey şişesinin içerisine gül suyunuzu boşaltın. 
    Üzerine sandal ağacı yağını, bergamot yağı ve gül yağını ekleyip iyice çalkalayın.
  • Saç spreyiniz hazır! Eviniz sıcaksa mutlaka buzdolabında saklayın. 
  • İsterseniz saçınız ıslakken isterseniz de kuru saçınıza sıkarak kullanabilirsiniz. 
Düzleştirici ile dalgalı saç yapımıDalgalı saç yapmak için kuaföre gitmenize gerek yok. Evdeki saç düzleştiriciniz ile pratik bir şekilde saçlarınızı dalgalandırabilirsiniz. İşte adım adım düzleştirici ile dalgalı saç yapımı…
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