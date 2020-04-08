Evde yapabileceğiniz basit 6 yoga hareketi

Çocuk pozu

Öncelikle dizlerinizin üzerine oturun ve sonra yüzünüzün üzerine eğilip kollarınızı uzatın ve uzanabileceğiniz en uzak noktada kalın. Bu şekilde 3-5 arasında derin nefes alarak rahatlayın. Bu sizing fokuslanmanızı sağlayacaktır.

Tabletop

Çocuk pozisyonundan bu poza geçin. Yapmanız gereken tek şey vücudunuza bir masa şekli vermek. Dizlerinizin üzerine eğilin ve kollarınızla destek olun. Bu sırada belinizin düşmemesine dikkat edin. Karın kaslarınızı kullanın.

Kedi pozu

Tabletop’ta yavaşça kedi pozisyonuna geçin. Ellerinizle sırtınızı itin ve belinide bir yuvarlak oluşturarak sırtınızı yukarıya doğru ittirin.

İnek pozu

Kedi pozunun tam tersi bir hale gelin. Bu defa ellerinizle kendinizi itmeye devam ederken belinizi aşağıya bırakın. Kalçalarınız ve omuzlarınız en üst noktadayken beliniz aşağıda olsun.

Aşağı bakan kopek

Bu pozizyonda artık dizler yerden kalkıyor ve vücudumuza bir ters V harfi şekli veriyoruz. Kalçalarınızı kaldırabildiğiniz kadar yukarıya kaldırın ve avuç içlerinizden ve parmaklarınızdan kuvvet alarak kendinizi itin.

Forward Fold

Ters V pozisyonundan bu defa bedeninizi bacaklarınıza doğru çekin. Elerinizi bedeninie doğru yavaş yavaş yürütebilirsiniz. Dizlerinizi hafifçe eğerek oluşan gerginliği dengeleyin ama esnemenize de izin verin.