Evde yapabileceğiniz basit 6 yoga hareketi
Evde sabah uyandığınızda direk bilgisayar başına geçmek yerine 10-15 dakikalık bir yoga pratiğiyle hem bedeninizi hem zihninizi açabilirsiniz. Üstelik bu sayede gün boyunca ihtiyacınız olan enerjiyi depolayabilirsiniz. Vücudunuzun dengesini kuran ve zihninizin odaklanmasını sağlayan bu pozisyonları sadece bir kez yapmayı deneyin. Ne kadar iyi geldiğini görünce zaten bırakamayacaksınız.
Çocuk pozu
Öncelikle dizlerinizin üzerine oturun ve sonra yüzünüzün üzerine eğilip kollarınızı uzatın ve uzanabileceğiniz en uzak noktada kalın. Bu şekilde 3-5 arasında derin nefes alarak rahatlayın. Bu sizing fokuslanmanızı sağlayacaktır.
Tabletop
Çocuk pozisyonundan bu poza geçin. Yapmanız gereken tek şey vücudunuza bir masa şekli vermek. Dizlerinizin üzerine eğilin ve kollarınızla destek olun. Bu sırada belinizin düşmemesine dikkat edin. Karın kaslarınızı kullanın.
Kedi pozu
Tabletop’ta yavaşça kedi pozisyonuna geçin. Ellerinizle sırtınızı itin ve belinide bir yuvarlak oluşturarak sırtınızı yukarıya doğru ittirin.
İnek pozu
Kedi pozunun tam tersi bir hale gelin. Bu defa ellerinizle kendinizi itmeye devam ederken belinizi aşağıya bırakın. Kalçalarınız ve omuzlarınız en üst noktadayken beliniz aşağıda olsun.
Aşağı bakan kopek
Bu pozizyonda artık dizler yerden kalkıyor ve vücudumuza bir ters V harfi şekli veriyoruz. Kalçalarınızı kaldırabildiğiniz kadar yukarıya kaldırın ve avuç içlerinizden ve parmaklarınızdan kuvvet alarak kendinizi itin.
Forward Fold
Ters V pozisyonundan bu defa bedeninizi bacaklarınıza doğru çekin. Elerinizi bedeninie doğru yavaş yavaş yürütebilirsiniz. Dizlerinizi hafifçe eğerek oluşan gerginliği dengeleyin ama esnemenize de izin verin.
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