Evde yapabileceğiniz 2 kolay yeşil içecek tarifi
Yeşil sebzelerdeki zengin mineraller vücudumuzu alkali hale getirmenin en güzel yoludur. Bunu yaparken her zaman önceliğimiz yeşil sebzeleri olduğu gibi tüketmek fakat maalesef gün içinde o miktarda yeşillik tüketemiyoruz. İşte bu nedenle evde yapabileceğiniz 2 yeşil içecek tarifini bir araya getirdik.
Yeşil içecekleri hazırlarken olabildiğince farklı yeşillikleri kullanmaya çalışın. Sürekli aynı yeşillikleri tüketirseniz bu içecekten soğuyabilirsiniz. Üstelik aynı bitkiden aldığınız minerallerde de yığılma olmaması için yeşillikleri dönüşümlü olarak kullanmalısınız.
ZENCEFİL - ISPANAK
Malzemeler:
- Yarım demet ıspanak
- 1 adet yeşil elma
- Yarım olgunlaşmış avokado
- 1 çay kaşığı büyüklüğünde zencefil
- 2 su bardağı ılık su
Tüm malzemeleri varsa slow juicer denilen bıçaksız katı meyve sıkacağınıza yoksa smoothie blenderınıza alın. Üzerine 2 su bardağı suyu ekleyip çalıştırın. Tüm malzemeler karışıp homojen kıvama gelince bekletmeden tüketin.
PAZI - LİMON
Malzemeler:
- Yarım demet pazı
- ¼ ıspanak
- 1 adet limon suyu
- 1 adet muz
- 1 adet yeşil elma
- 2 su bardağı ılık su
Tüm malzemeleri yine slow juicer ya da smoothie blenderınıza alın. Üzerine 2 su bardağı suyu ekleyip çalıştırın. Tüm malzemeler karışıp homojen kıvama gelince bekletmeden tüketin.
Eğer içeceğinizi bıçaklı blender ile hazırladıysanız posası rahatsız edecekse içmeden önce süzgeçten geçirmeyi unutmayın.
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