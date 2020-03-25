Evde yapabileceğiniz 2 kolay yeşil içecek tarifi

Yeşil içecekleri hazırlarken olabildiğince farklı yeşillikleri kullanmaya çalışın. Sürekli aynı yeşillikleri tüketirseniz bu içecekten soğuyabilirsiniz. Üstelik aynı bitkiden aldığınız minerallerde de yığılma olmaması için yeşillikleri dönüşümlü olarak kullanmalısınız.

ZENCEFİL - ISPANAK

Malzemeler:

Yarım demet ıspanak

1 adet yeşil elma

Yarım olgunlaşmış avokado

1 çay kaşığı büyüklüğünde zencefil

2 su bardağı ılık su

Tüm malzemeleri varsa slow juicer denilen bıçaksız katı meyve sıkacağınıza yoksa smoothie blenderınıza alın. Üzerine 2 su bardağı suyu ekleyip çalıştırın. Tüm malzemeler karışıp homojen kıvama gelince bekletmeden tüketin.

PAZI - LİMON

Malzemeler:

Yarım demet pazı

¼ ıspanak

1 adet limon suyu

1 adet muz

1 adet yeşil elma

2 su bardağı ılık su

Tüm malzemeleri yine slow juicer ya da smoothie blenderınıza alın. Üzerine 2 su bardağı suyu ekleyip çalıştırın. Tüm malzemeler karışıp homojen kıvama gelince bekletmeden tüketin.

Eğer içeceğinizi bıçaklı blender ile hazırladıysanız posası rahatsız edecekse içmeden önce süzgeçten geçirmeyi unutmayın.