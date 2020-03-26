Evde yanık cheesecake nasıl yapılır? İşte adım adım tarifi
Son dönemde her kafenin, her pastanenin menüsünde yer alan enfes bir tatlı var. San Sebastian cheesecake ya da yanık cheesecake diye biliniyor genellikle. Fakat adı ne olursa olsun şöyle bir gerçek var ki bu tatlının tadına doyum olmuyor. Peki bu enfes tatlıyı evde yapmak mümkün mü? Tabii ki mümkün. İşte tarifi…
Malzemeler:
4 adet yumurta
800 gram tuzsuz sürme peynir
400 mililitre krema
200 gram kaymak
1 yemek kaşığı un
1 paket vanilin
1 su bardağı toz şeker
Nasıl yapılır?
Şeker, vanilin ve yumurtaları bir kasede çırpın.
Ayrı bir yerde un ile kremayı karıştırın.
Üçüncü bir kasede de peyniri mikserle çırpın.
Kaymağı peynire ekleyin.
Krema-un karışımını da peynire ilave edin.
Son olarak yumurtalı karşımı da diğer malzemelere ekleyip hepsini hafif hafif karıştırın. Cheesecake’in sönmemesi için çırpma işlemini ürünlerin karışmasıyla sınırlı tutun.
Fırın kağıdından iki adet şerit kesip 22 santimetre çapındaki kelepçeli cheesecake kalıbına + şeklinde yerleştirin.
Cheesecake karışımını kalıba dökün. Kağıt fazla uzun olduysa fırında yanmaması için uçlarını kesebilirsiniz.
Fırını fanlı ayarda 230 dereceye ayarlayıp ısıtın ve cheesecake’i fırına verin.
Bu şekilde 20 dakika pişirdikten sonra fırının sıcaklığını 200 dereceye düşürün. Bu şekilde 5 dakika daha pişirip kıvam testi yapın. Kalıbı salladığınızda cheesecake’iniz jöle gibi sallanıyor olmalı. Eğer fazla yumuşak görünüyorsa bir 5 dakika daha pişirebilirsiniz.
Fırından çıkardığınız cheesecake’i soğuyunca kalıptan alıp düz bir tabağa yerleştirin. Mümkünse bir gece, değilse 7-8 saat kadar buzdolabında dinlendirip soğuttuktan sonra servis yapın. Dilerseniz üzerine meyveli ya da çikolatalı soslardan gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun…
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