Evde yanık cheesecake nasıl yapılır? İşte adım adım tarifi

Malzemeler:

4 adet yumurta

800 gram tuzsuz sürme peynir

400 mililitre krema

200 gram kaymak

1 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

1 su bardağı toz şeker

Nasıl yapılır?

Şeker, vanilin ve yumurtaları bir kasede çırpın.

Ayrı bir yerde un ile kremayı karıştırın.

Üçüncü bir kasede de peyniri mikserle çırpın.

Kaymağı peynire ekleyin.

Krema-un karışımını da peynire ilave edin.

Son olarak yumurtalı karşımı da diğer malzemelere ekleyip hepsini hafif hafif karıştırın. Cheesecake’in sönmemesi için çırpma işlemini ürünlerin karışmasıyla sınırlı tutun.

Fırın kağıdından iki adet şerit kesip 22 santimetre çapındaki kelepçeli cheesecake kalıbına + şeklinde yerleştirin.

Cheesecake karışımını kalıba dökün. Kağıt fazla uzun olduysa fırında yanmaması için uçlarını kesebilirsiniz.

Fırını fanlı ayarda 230 dereceye ayarlayıp ısıtın ve cheesecake’i fırına verin.

Bu şekilde 20 dakika pişirdikten sonra fırının sıcaklığını 200 dereceye düşürün. Bu şekilde 5 dakika daha pişirip kıvam testi yapın. Kalıbı salladığınızda cheesecake’iniz jöle gibi sallanıyor olmalı. Eğer fazla yumuşak görünüyorsa bir 5 dakika daha pişirebilirsiniz.

Fırından çıkardığınız cheesecake’i soğuyunca kalıptan alıp düz bir tabağa yerleştirin. Mümkünse bir gece, değilse 7-8 saat kadar buzdolabında dinlendirip soğuttuktan sonra servis yapın. Dilerseniz üzerine meyveli ya da çikolatalı soslardan gezdirebilirsiniz. Afiyet olsun…