MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriEvde yağ yakıcı kahve nasıl yapılır?
GeriEvdehayat Evde yağ yakıcı kahve nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Evdehayat
Haber Giriş: 01.06.2020 - 14:19,Son Güncelleme:

Evde yağ yakıcı kahve nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evde yağ yakıcı kahve nasıl yapılır?
Abone Olgoogle-news

Sade kahvenin yağ yakımına yardımcı olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki bu yağ yakma etkisini daha da arttırmak ister misiniz? İşte yağ yakıcı kahve tarifi...

Yağ yakıcı kahve nasıl yapılır?Malzemeler:

- 1 su bardağı süt (Laktozsuz süt kullanmanızı öneririz. Tarifi daha da hafifletmek için badem sütü, yulaf sütü gibi bitkisel sütleri de kullanabilirsiniz)

- 1 tatlı kaşığı klasik Türk kahvesi ya da granül kahve

- 1 adet çubuk tarçın

Hazırlanışı:

Yağ yakıcı kahvenin sütünü bir gece önceden hazırlamalısınız. Bunun için sütü ve çubuk tarçını bir cezvede kısık ateşte kaynatın.

Süt kaynadıktan sonra ocaktan indirin. Tarçını çıkarmayın ve bir gece boyunca bekletin. Bu işlemin amacı tarçının özlerinin süt ile iyice karışmasını sağlamak.

Ertesi gün, kahveyi içeceğiniz zaman kahveyi de sütün içine ekleyin ve güzelce karıştırarak yeniden ısıtın.

Ne zaman içmeli?

Yağ yakıcı kahvenizi içmek için en ideal saat akşamüstü 4 veya 5'tir. Çünkü bu saatlerde enerji düşer, acıkmaya başlanır ve akşam yemeği saatine de daha vakit olduğu için kişi abur cubura yönelir.

Hem sağlıksız şeyler yemek hem enerjinizi yerine getirmek hem de yağ yakımına yardımcı olmak için bu kahveyi akşam üstü içmenizi öneririz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle