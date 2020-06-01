Evde yağ yakıcı kahve nasıl yapılır?

Yağ yakıcı kahve nasıl yapılır?Malzemeler:

- 1 su bardağı süt (Laktozsuz süt kullanmanızı öneririz. Tarifi daha da hafifletmek için badem sütü, yulaf sütü gibi bitkisel sütleri de kullanabilirsiniz)



- 1 tatlı kaşığı klasik Türk kahvesi ya da granül kahve

- 1 adet çubuk tarçın

Hazırlanışı:

Yağ yakıcı kahvenin sütünü bir gece önceden hazırlamalısınız. Bunun için sütü ve çubuk tarçını bir cezvede kısık ateşte kaynatın.

Süt kaynadıktan sonra ocaktan indirin. Tarçını çıkarmayın ve bir gece boyunca bekletin. Bu işlemin amacı tarçının özlerinin süt ile iyice karışmasını sağlamak.

Ertesi gün, kahveyi içeceğiniz zaman kahveyi de sütün içine ekleyin ve güzelce karıştırarak yeniden ısıtın.

Ne zaman içmeli?

Yağ yakıcı kahvenizi içmek için en ideal saat akşamüstü 4 veya 5'tir. Çünkü bu saatlerde enerji düşer, acıkmaya başlanır ve akşam yemeği saatine de daha vakit olduğu için kişi abur cubura yönelir.

Hem sağlıksız şeyler yemek hem enerjinizi yerine getirmek hem de yağ yakımına yardımcı olmak için bu kahveyi akşam üstü içmenizi öneririz.