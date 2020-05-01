Evde yağ yakan kahve nasıl yapılır?
Evde olduğumuz günlerde mutfaktan uzak duramıyoruz. Bu sebeple de yağ yakan tariflere daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Size harika bir tarifimiz var; yağ yakan zerdeçallı kahve!
Uzmanlar, zerdeçalın sağlığa olan faydalarını anlata anlata bitiremiyorlar. Bu harika bitkinin özelliklerinden biri de kilo vermeye yardımcı olması. Zerdeçalı yağ yakıcı olarak kullanmanın en leziz yolu ise kahveye eklemek.
Yağ yakan zerdeçallı kahve
Malzemeler:
1 fincan taze demlenmiş filtre kahve
1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı toz zerdeçal
1 tatlı kaşığı tuzsuz tereyağı
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri karıştırıcıya koyun ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Gün içinde ara öğün niyetine aç karna sıcak halde tüketin.
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