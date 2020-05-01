Evde yağ yakan kahve nasıl yapılır?

Uzmanlar, zerdeçalın sağlığa olan faydalarını anlata anlata bitiremiyorlar. Bu harika bitkinin özelliklerinden biri de kilo vermeye yardımcı olması. Zerdeçalı yağ yakıcı olarak kullanmanın en leziz yolu ise kahveye eklemek.

Yağ yakan zerdeçallı kahve

Malzemeler:

1 fincan taze demlenmiş filtre kahve

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 tatlı kaşığı tuzsuz tereyağı

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri karıştırıcıya koyun ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Gün içinde ara öğün niyetine aç karna sıcak halde tüketin.