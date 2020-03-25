Haber Giriş: 25.03.2020 - 13:55,
Evde yağ tüketimini azaltacak öneriler
Yağlar bize kilo aldıran düşmanlarımız olarak bilinir fakat sağlığımız için gerekli besin öğeleridir. Vücut fonksiyonlarımızın yerine getirilmesini sağlar, üstelik Dünya Sağlık Örgütü de günlük enerjinin %25’inin yağlardan gelmesini öneriyor. Fakat bu alacağımız yağların sağlıklı yağ olması gerekiyor. Peki evde yağ tüketimini azaltıp sağlıklı yağları nasıl beslenmemize dahil edebiliriz?
Yağlar vücudumuzun enerji tüketimi için en önemli besin kaynaklarından birisidir. Vücut besinlerden aldığımız yağları depolar ve enerjiye ihtiyaç duyduğunda bu depoları kullanır.
İŞTE EVDE YAĞ TÜKETİMİNİZİ AZALTACAK ÖNERİLER
- Beslenmenizde alacağınız yağ kaynaklarına dikkat edin. Sağlıklı beslenme programınızda sağlıklı yağları süt, yoğurt, peynir, yumurta, tahıllar, haşlama ya da fırında pişirdiğiniz et, tavuk, balık gibi besinlerden alın.
- Balık tüketiminizi artırın, haftada 2 ya da 3 gün ızgara, fırın ya da buğulama şeklinde tüketin.
- Yemeklerinizde sıvı yağ yerine zeytinyağı ve tereyağı kullanın.
- Günde 4-5 porsiyon sebze ve meyve tüketin. Hem tokluk sağlar hem de yağlı besinlerden uzak durmanıza yardımcı olur.
- Beslenme düzeninize tahılları ekleyin. Günlük enerjinizi tahıllardan alarak tok kalabilir, lifli beslenebilirsiniz.
- Yemeklerinizi yaparken pişirme şeklinizi değiştirin. Yağda kızartmak yerine haşlama, ızgara ya da fırında pişirin.
- Hazır paketli yiyeceklerden uzak durun.
Yağ yakımını hızlandıran 10 besinYiyerek kilo vermek mi? Kulağa çok güzel geldiği doğru. Son zamanlarda yapılan araştırmalar bunu destekler şekilde bazı besinlerin vücutta yağ yakıcı etkiye sahip olabileceğini gösteriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Tığlı yağ yakımını hızlandıran 10 besini açıkladı.
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