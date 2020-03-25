Evde yağ tüketimini azaltacak öneriler

Yağlar vücudumuzun enerji tüketimi için en önemli besin kaynaklarından birisidir. Vücut besinlerden aldığımız yağları depolar ve enerjiye ihtiyaç duyduğunda bu depoları kullanır.

İŞTE EVDE YAĞ TÜKETİMİNİZİ AZALTACAK ÖNERİLER