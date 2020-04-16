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Evde uygulayabileceğiniz bakım önerileri
Ekmeğimizden sporumuza kadar hepimiz artık evlerde mümkün olduğunca rutin yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu süreçte kişisel bakımımızı da ihmal etmiyor, evde bakımımızı yapıyoruz. İşte bu süreçte evde uygulayabileceğiniz bakım önerileri...
- Temiz ve nemli bir yüz için cildinizi bol bol yıkayın.
- Cildinizin gözeneklerini arındırmak, siyah nokta ve sivilce oluşumunu engellemek için tonik kullanın.
- Cilt tipinize uygun bir nemlendirici krem mutlaka kullanın.
- Cildi ölü hücrelerden arındırma işlevi gören peeling uygulamasını yapın.
- Cildinizi masaj yaparak temizleyin. Böylelikle kan dolaşımınızı hızlandırarak cildinizin doğal yapısını korumuş olursunuz.
- Gördüğünüz her siyah noktayı sıkmayı alışkanlık haline getirmeyin, uzmanına bırakın. Eğer yapacaksanız da ya duştan sonra ya da buhar uyguladıktan sonra yapın.
- Hindistan cevizi yağını doğal nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Antibakteriyel özellikleri bulunur, cilt ve saçlarınıza uygulayabilirsiniz.
- Aleo vera bitkisinden yararlanın. Aloe verayı bir pamuk topuna sürün. Ardından temiz cildinize masaj yaparak sürün.
- Koyu göz altı halkaları için buzlu salatalık maskesi uygulayın.
- Sağlıklı beslenin. Sağlıklı beslenmek hem cildinizi besler hem de cildin daha genç görünmesini sağlar. Meyve, sebze ve proteinden zengin beslenmek gerekir.
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