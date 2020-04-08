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Evdehayat
Haber Giriş: 08.04.2020 - 09:01,Son Güncelleme:/

Evde tırnak güçlendirici serum nasıl yapılır?

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Evde tırnak güçlendirici serum nasıl yapılır?
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Evden çıkamıyoruz diye tırnaklarımıza bakamayacak mıyız? Tabii ki bakacağız! Stres, vitamin eksikliği, yanlış beslenme gibi sebeplerle kolayca kırılan tırnaklarınız varsa evde güçlendirici serumunuzu kendiniz yapabilirsiniz.

TIRNAK GÜÇLENDİREN SERUM

Malzemeler:

-1 su bardağı ılık su

-1 çay kaşığı zeytinyağı

-1 limon

-1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Ilık suyu bir kaseye alın ve limonu da içine sıkın. Zeytinyağı ve tuzu da ekleyin, güzelce karıştırın. 

Tınaklarınızı karışımın içine dokun, 5 dakika bekleyin.

Bu işlemi haftada birkaç defa tekrarlayabilirsiniz.

Evde kaldığın bu süreçte seni en eğlendiren şey neydi? | #EvdeKalEvdenÇekMikrofon Sende ekibi de bir süre evde kalacak ve sizlerden gelen videolarla yayınına devam edecek. Evde Kal Evden çek’in ilk videosunda yer almak istersen işte ilk sorumuz ”Evde kaldığın bu süreçte seni en eğlendiren şey neydi?” Cevabını Whatsapp hattımızdan bize gönderebilirsin.Whatsapp Hattı: 0533 792 82Hadi #EvdeKalEvdenÇek gönder yayınlansın. İşte simdi Mikrofon sende!
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