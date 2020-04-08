Evde tırnak güçlendirici serum nasıl yapılır?

TIRNAK GÜÇLENDİREN SERUM

Malzemeler:

-1 su bardağı ılık su

-1 çay kaşığı zeytinyağı

-1 limon



-1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Ilık suyu bir kaseye alın ve limonu da içine sıkın. Zeytinyağı ve tuzu da ekleyin, güzelce karıştırın.

Tınaklarınızı karışımın içine dokun, 5 dakika bekleyin.

Bu işlemi haftada birkaç defa tekrarlayabilirsiniz.