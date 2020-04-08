Haber Giriş: 08.04.2020 - 09:01,
Evde tırnak güçlendirici serum nasıl yapılır?
Evden çıkamıyoruz diye tırnaklarımıza bakamayacak mıyız? Tabii ki bakacağız! Stres, vitamin eksikliği, yanlış beslenme gibi sebeplerle kolayca kırılan tırnaklarınız varsa evde güçlendirici serumunuzu kendiniz yapabilirsiniz.
TIRNAK GÜÇLENDİREN SERUM
Malzemeler:
-1 su bardağı ılık su
-1 çay kaşığı zeytinyağı
-1 limon
-1 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
Ilık suyu bir kaseye alın ve limonu da içine sıkın. Zeytinyağı ve tuzu da ekleyin, güzelce karıştırın.
Tınaklarınızı karışımın içine dokun, 5 dakika bekleyin.
Bu işlemi haftada birkaç defa tekrarlayabilirsiniz.
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