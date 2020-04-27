Evde temizlik yaparken sakatlanmamak için bunlara dikkat edin

Tezgah boyu

Mutfak tezgahınızın boyunun sağlığınızı fazlasıyla etkilediğini biliyor musunuz? Mutfak tezgahının çok alçak olması uzun vadede kambur pozisyonda durmanıza sebep olurken aşırı yüksek olması da dirsek ve kollarınızda zorlanmaya neden olur. Tezgah yüksekliği dirsekten 5-10 santim aşağıda olmalı.

Belinize dikkat edin

Bel bölgenizden destek alıp eğilerek yapacağınız işler, o bölgeye binen yükü arttıracağından bel ağrılarına neden olur. Uzun vadede ise sorun bel fıtığına kadar gidebilir. Ev işi yaparken belinize ağırlık vermemeye, bel bölgesini zorlamamaya, uzun süre ayakta kalarak ev işi yapmamaya ve sürekli aynı pozisyonda kalmamaya dikkat edin.

Ani hareketlerden kaçının

Ev işi yaparken ani hareketlerden, ani dönmelerden kaçının. Bu tarz hareketler vücutta yaralanma mekanizmasını tetikler. Ani dönmeler yerine adım adım hareket etmeye özen gösterin.

Perde asarken...

Perde asarken ya da yüksek bir yere uzanırken başınız üzerinizde yapacağınız uzanma hareketleri boyun, ve omuz bölgelerinde yaralanmalara sebep olabilir. Yüksek yerlere ulaşmak için vücudunuzu zorlayıp uzanmak yerine merdiven gibi bir şeyden yardım alın.

Ütü yaparken duruşunuza dikkat

Ütü yaparken masanızın yüksekliğini iyi ayarlamalısınız. Çamaşır sepetinizi de bir sandalyenin üzerine koyun. Böylece ütülenecek çamaşırları almak için sürekli eğilip kalkmak zorunda kalmazsınız.

Yerleri eğilerek silmeyin

Yerleri dizlerinizin üzerine eğilerek silmeyin. Bu hareket bir süre sonra diz ekleminizde ve çevre dokularında yaralanmalara sebep olabilir. Dizleriniz üzerinde silmek yerine uzun saplı silme ürünlerinden yardım alabilirsiniz.