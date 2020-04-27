Evde temizlik yaparken sakatlanmamak için bunlara dikkat edin
Temizlik, çamaşır, ütü, yemek ve daha fazlası... Ev işi yaparken farkında olmadan sağlığımızı tehlikeye atıyoruz. Ev işi yaparken nelere dikkat edilmeli?
Tezgah boyu
Mutfak tezgahınızın boyunun sağlığınızı fazlasıyla etkilediğini biliyor musunuz? Mutfak tezgahının çok alçak olması uzun vadede kambur pozisyonda durmanıza sebep olurken aşırı yüksek olması da dirsek ve kollarınızda zorlanmaya neden olur. Tezgah yüksekliği dirsekten 5-10 santim aşağıda olmalı.
Belinize dikkat edin
Bel bölgenizden destek alıp eğilerek yapacağınız işler, o bölgeye binen yükü arttıracağından bel ağrılarına neden olur. Uzun vadede ise sorun bel fıtığına kadar gidebilir. Ev işi yaparken belinize ağırlık vermemeye, bel bölgesini zorlamamaya, uzun süre ayakta kalarak ev işi yapmamaya ve sürekli aynı pozisyonda kalmamaya dikkat edin.
Ani hareketlerden kaçının
Ev işi yaparken ani hareketlerden, ani dönmelerden kaçının. Bu tarz hareketler vücutta yaralanma mekanizmasını tetikler. Ani dönmeler yerine adım adım hareket etmeye özen gösterin.
Perde asarken...
Perde asarken ya da yüksek bir yere uzanırken başınız üzerinizde yapacağınız uzanma hareketleri boyun, ve omuz bölgelerinde yaralanmalara sebep olabilir. Yüksek yerlere ulaşmak için vücudunuzu zorlayıp uzanmak yerine merdiven gibi bir şeyden yardım alın.
Ütü yaparken duruşunuza dikkat
Ütü yaparken masanızın yüksekliğini iyi ayarlamalısınız. Çamaşır sepetinizi de bir sandalyenin üzerine koyun. Böylece ütülenecek çamaşırları almak için sürekli eğilip kalkmak zorunda kalmazsınız.
Yerleri eğilerek silmeyin
Yerleri dizlerinizin üzerine eğilerek silmeyin. Bu hareket bir süre sonra diz ekleminizde ve çevre dokularında yaralanmalara sebep olabilir. Dizleriniz üzerinde silmek yerine uzun saplı silme ürünlerinden yardım alabilirsiniz.
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