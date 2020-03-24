Haber Giriş: 24.03.2020 - 13:59,
Evde tatlı krizini bastıracak yoğurt bar tarifi
Evde kaldığımız şu günlerde kendiliğinden gelen tatlı isteği, kriz haline dönüşebiliyor. Bu durumun sık sık yaşanması da kilo alımını kolaylaştırıyor. Bu tatlı krizlerini bastıracak bir tarifimiz var! İşte kolayca yapabileceğiniz, tatlı krizlerinizi bastıracak yoğurt bar tarifi…
Malzemeler:
- 200 gram yoğurt
- 5 yemek kaşığı bal
- Yarım su bardağı kırmızı meyve (çilek, böğürtlen veya frambuaz)
- 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi
- 2 yemek kaşığı bitter damla çikolata
Yapılışı:
- Derin bir kasede yoğurt ve balı karıştırın.
- Bu karışımı pişirme kağıdı serdiğiniz 20*30 cm’lik düz tepsiye yayın.
- Karışımın üzerine yulaf, meyve ve damla çikolataları serpin.
- Karışımı 5 saat derin dondurucuda bekletin.
- İyice donduktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla kesip, bekletmeden tüketin.
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