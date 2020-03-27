Evde tarhana nasıl yapılır? Anadolu'nun dört bir yanından tarhana tarifleri

Türkiye'de neredeyse her yörenin kendine ait bir tarhanası var. Anadolu'da 50'yi aşkın tarhana tarifi karşımıza çıkıyor. Biz bunlardan en bilinen dördünü seçtik, tariflerini aşağıda sıraladık.

Toz tarhana tarifi

Malzemeler:

1 kilogram domates

1 kilogram kırmızı biber

1 kilogram soğan

1 kaşık domates salçası

1 kaşık biber salçası

3 kaşık yoğurt

10 gram yaş maya

Aldığı kadar un

Dilediğiniz baharatlar ve tuz

Nasıl yapılır?

Biber, soğan ve domatesleri 2 su bardağı su ekleyerek haşlamaya bırakın.

Haşlanan sebzeleri büyük bir süzgece aktarıp süzün.

Ardından bir yoğurma kabına alın ve içine tuz, baharatlar ve yoğurt ile sulandırdığınız yaş mayayı ekleyin. Hepsini güzelce karıştırın.

Azar azar un ekleyerek cıvık bir hamur elde edene dek yoğurun.

5 saat dinlendirdiğiniz hamuru un ilavesiyle yeniden yoğurun ve ekşimesi için 3-4 gün bekleyin. Bu sırada her gün azar azar un ekleyip yoğurmayı sürdürün.

Bu sürenin sonunda iyice ekşiyen tarhana hamurunu doğrudan sulandırıp pişirebilir ya da iri parçalar halinde serin ve güneş gören bir yerde kurumaya bırakabilirsiniz.

Maraş tarhanası tarifi

Malzemeler:

1 kilogram aşurelik buğday

1,5 kilogram ekşi yoğurt

1 çay bardağı un

2 yemek kaşığı tuz

Dilediğiniz baharatlar (kekik, nane vb.)

Nasıl yapılır?

Buğdayları 8-10 saat önceden ıslatın. Ardından sularını süzüp 4 saat kadar haşlayın. Suyu azaldıkça takviye edebilirsiniz.

Yoğurda un, tuz ve baharat ekleyip karıştırın.

Haşladığınız buğdaylar soğuyunca yoğurdu ekleyip harmanlayın.

Maraş tarhanası özel hasırların üzerinde ince tabakalar halinde kurutulur.

Konya tarhanası tarifi

Malzemeler:

1 kilogram aşurelik buğday

1 kilogram yoğurt

Tuz

Nasıl yapılır?

Buğdayları 8-10 saat önceden ıslatın.

Yoğurttan koyu bir ayran yapın ve tuzu da ekleyip kaynayana kadar karıştırarak pişirin.

Ardından ıslattığınız buğdayları ilave edin. Kıvamı yoğurt çorbasından daha koyu olunca altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Soğuyunca küçük yuvarlaklar halinde şekil verdiğiniz tarhanayı güneş altında 2 gün kadar kurutun.

Uşak tarhanası tarifi

Malzemeler:

1,5 kilogram kuru soğan

1 demet taze nane

1 kilogram taze biber (kırmızı ve/ya yeşil olabilir)

1 kilogram yoğurt

1,5 kilogram tam tahıl unu

Tuz

Nasıl yapılır?

Soğan, biber ve naneyi mutfak robotunda çekip tencereye aktarın. Yoğurt ve tuz ilave edip 24 saat dinlendirin.

Bu sürenin sonunda karışımı yoğurma kabına alın, azar azar un ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun.

Geniş bir kabın tabanına temiz bir örtü yayıp tarhanayı boşaltın, üzerini yeniden örtüp 21 gün mayalandırın. 3-4 günde bir açıp tahta kaşıkla karıştırın.

Mayalanan tarhanadan unlanmış örtülerin üzerine avuç içi büyüklüğünde parçalar koparıp koyun ve 2 gün güneşte kurutun. Avuç içinde ufalanıyorsa kurumuş demektir.

Kastamonu tarhanası tarifi

Malzemeler:

2 kilogram yoğurt

4 çorba kaşığı tuz

1 kilogram kuru soğan

1 kilogram domates

750 gram biber (kırmızı ve yeşil)

3 kilogram un

Tarhana otu

Nasıl yapılır?

Soğanları piyazlık doğrayın. Domates ve biberleri mutfak robotundan geçirin. Hepsini bir tencereye doldurun.

Üzerine tuz, tarhana otu ve yoğurt ekleyin, kapağını kapatıp 2 gün dinlendirin.

Ardından yoğurma kabına aktarıp azar azar yedirerek unu ekleyin. Yeniden kapak kapatıp 4 gün ila 1 hafta mayalandırın.

Kastamonu tarhanası kurutulmaz. Onun yerine kavanozlara ya da buzdolabı poşetlerine doldurup buzdolabına ya da dondurucuya kaldırın.