Evde su tasarrufu yapmanın 6 yolu

1- MUSLUĞU KAPATIN

Dişlerinizi fırçalarken ya da tıraş olurken musluğu mutlaka kapatın. Sadece bunu yapmak dakikada 6 litre su tasarrufu sağlayabilir.

2- KISA DUŞ ALIN

Eğer varsa küveti doldurmak yerine duş almayı tercih edin. Küvet yerine duş alarak su tüketimimizi yüzde 25 azaltabiliriz.

Daha kısa bir duş almaya çalışın. Duş başlığınız eski ya da yüksek basınçlı ise yerine düşük akımlı tasarruf sağlayan yeni duş başlığıyla değiştirin. Klasik olan duş başlıkları dakikada 15-20 litre su akıtırken, ekonomik duş başlıkları dakikada ortalama 9-10 litre su akıtır.

3- SEBZE VE MEYVELERİ KAPTA YIKAYIN

Sebze ve meyveleri yıkarken suyu açık bırakıp musluk altında yıkamayın. Akan su altında yıkayarak yılda yaklaşık 18 ton su israf etmiş oluyorsunuz. Bunun yerine bir kapta su doldurup içine de sirke dökerek meyve sebzeleri yıkayabilirsiniz. Bu sayede hem daha az su harcamış hem de sebze ve meyveleri kimyasallardan arındırmış olursunuz.

4- ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNESİNİ TAM DOLDURUN

Çamaşır ve bulaşık makinenizi her zaman tam yükte kullanın. Diğer gün giymek istediğiniz bir bluz veya pantolon için çamaşır makinenizi çalıştırmayın. Bu makineleri kullanırken mümkün olduğunda ekonomi modunu kullanın. Hem elektrik hem de su tasarrufu sağlayabilirsiniz.

5- DAMLAYAN MUSLUĞU SABİTLEYİN

Kaçak ve sızıntıları kontrol edin. Damlayan bir musluğunuz varsa mutlaka sabitleyin, tamir edin. Damlayan bir musluk günde 15 litre su, yılda 5.500 litre su israf edebilir.

6- EV ÜRÜNLERİNİ DEĞİŞTİRİRKEN…

Tuvalet, duş başlığı, bulaşık makinesi ya da musluk… Bozulan ve değiştirmeniz gereken ev ürünlerinin yerine su tasarruflu ürünlere yatırım yapın.