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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 20.04.2020 - 14:34,Son Güncelleme:

Evde su tasarrufu nasıl sağlanabilir?

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Evde su tasarrufu nasıl sağlanabilir?
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Su, en temel ihtiyacımız. Bu yüzden, yaşantımızın her anında suyun gereksiz kullanımını azaltarak en verimli şekilde kullanmak çok önemli. Peki, evlerimizde su tasarrufunu nasıl sağlayabiliriz? İşte öneriler...

Banyolar, su tüketiminin yoğun olduğu alanlardan biri. Bunun için banyoda su kaçağı varsa önlenmeli. Ayrıca çamaşır makinesini sık sık çalıştırmak yerine haftada bir defa çalıştırmak da su tasarrufu sağlayabilir.

Dişinizi fırçalarken veya tıraş olurken mutlaka suyu kapalı tutun.

Çamaşır makinenizde birkaç parça kıyafet yıkamak yerine çamaşırlarınızı biriktirip hepsini birlikte yıkamaya çalışın.

Bulaşıkları el yerine makinede yıkamak da önemli oranda tasarruf sağlamanıza yardımcı olacaktır. Ancak, bulaşıkları makineye yerleştirmeden önce sudan geçirmek yerine bir peçete yardımıyla silebilirsiniz. Ayrıca, elde yıkamayı tercih ederseniz de durulaması kolay temizleyiciler kullanabilirsiniz. Böylece kısa sürede durulayarak daha az su tüketirsiniz.

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