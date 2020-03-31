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Evdehayat
Haber Giriş: 31.03.2020 - 18:43,Son Güncelleme:/

Evde spora teşvik edecek 4 öneri

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Evde spora teşvik edecek 4 öneri
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Evde spor yapmak tabi ki birçok insan için spor salonunda spor yapmaktan çok daha zordur. Çünkü spor salonunda kullanabileceğiniz malzemeler ve hareket alanı daha fazladır. Fakat bu evde spor yapmaya engel değil!

 1- Evde antrenman yaparken kullanabileceğin basit malzemeleri keşfet

  • Evinizdeki sandalyeyi sıçrama antrenmanları için kullanabilirsiniz.
  • Koltuklarınızdan faydalanıp şınav veya kol hareketleri yapabilirsiniz.
  • Ayrıca evdeki 5 veya 10 litrelik su şişeleri ile kuvvet antrenmanları yapabilirsiniz.

2- Mantıklı bir şekilde diyetini devam ettir

Günlük alman gereken protein miktarını, yaptığın sporun yoğunluğuna göre ayarlamalısın. Unutma fazla aldığın kalorileri yaptığın sporun yoğunluğuna göre ya yakacaksın ya da depolayacaksın.

Evde Yapabileceğiniz Kolay Yoga Akışı
Evde Yapabileceğiniz Kolay Yoga Akışı

3- Kendine yeni hedefler koy

Neleri yapamadığın ile ilgili değil, şu dönemde neleri daha iyi yapabilirime odaklanmalısın.

Evet, belki spor salonuna gidemiyorsun fakat;

- Evde şınav çekme rekorları kırabilirsin

- İp atlamada çok hızlanabilirsin

4-  Kendine örnek alabileceğin insanlardan tavsiye al

Bu dönemde internet üzerinden birçok eğitmen ücretsiz antrenman programları paylaşıp, internet ortamına videolar yüklüyor. Sen de hem seni motive etmesi hem de daha farklı antrenman çeşitleri görebilmen için bu paylaşımlardan yararlanabilirsin.

Bu tarz etkinlikler spor motivasyonunu arttırıp seni daha çok disipline edecektir.

Evde yapabileceğimiz kısa yoga pratiğiEvde güne pratik ve kolay bir yoga akışıyla başlamak ister misiniz? Yoga Eğitmeni Nihal Avcı sizin için kısa bir yoga pratiği hazırladı. İşte her sabah 10 dakikanızı ayırıp yapabileceğiniz yoga akışı…
daha fazla video için
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