Evde spora teşvik edecek 4 öneri

1- Evde antrenman yaparken kullanabileceğin basit malzemeleri keşfet

Evinizdeki sandalyeyi sıçrama antrenmanları için kullanabilirsiniz.

Koltuklarınızdan faydalanıp şınav veya kol hareketleri yapabilirsiniz.

Ayrıca evdeki 5 veya 10 litrelik su şişeleri ile kuvvet antrenmanları yapabilirsiniz.

2- Mantıklı bir şekilde diyetini devam ettir

Günlük alman gereken protein miktarını, yaptığın sporun yoğunluğuna göre ayarlamalısın. Unutma fazla aldığın kalorileri yaptığın sporun yoğunluğuna göre ya yakacaksın ya da depolayacaksın.

3- Kendine yeni hedefler koy

Neleri yapamadığın ile ilgili değil, şu dönemde neleri daha iyi yapabilirime odaklanmalısın.

Evet, belki spor salonuna gidemiyorsun fakat;

- Evde şınav çekme rekorları kırabilirsin

- İp atlamada çok hızlanabilirsin

4- Kendine örnek alabileceğin insanlardan tavsiye al

Bu dönemde internet üzerinden birçok eğitmen ücretsiz antrenman programları paylaşıp, internet ortamına videolar yüklüyor. Sen de hem seni motive etmesi hem de daha farklı antrenman çeşitleri görebilmen için bu paylaşımlardan yararlanabilirsin.

Bu tarz etkinlikler spor motivasyonunu arttırıp seni daha çok disipline edecektir.