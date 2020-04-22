Evde sirke nasıl yapılır? Üzüm ve elma sirkesi tarifleri

Üzüm sirkesi tarifi

Malzemeler:

1,5 kilogram üzüm (beyaz ya da kara fark etmez)

2 yemek kaşığı organik bal

1 çay bardağı nohut

1 çay bardağı bulgur

1 litre içme suyu

1 yemek kaşığı kaya tuzu

Büyük bir cam kavanoz

Nasıl yapılır?

Sirke yapacağınız kavanozu iyice yıkayıp kurulayın ve sterilize edin.

Üzümleri yıkayıp temizleyin ve kavanoza yerleştirin.

Üzerine bal, bulgur ve nohudu da ilave edin.

Son olarak temiz kireçsiz suyu ilave edip hepsini metal olmayan bir kaşıkla karıştırın.

Kavanozun üzerine temiz bir çorap geçirin ya da bir tülbent bağlayıp paket lastiğiyle sıkıştırın.

Ilık ve karanlık bir ortama yerleştirdiğiniz kavanozunuzu 2 günde bir çıkarıp metal olmayan bir kaşıkla karıştırın.

Üzümler 20 gün civarı bir sürede dibe çökecektir.

Bu aşamadan sonra sirkenize 20 gün hiç dokunmayın.

Mayalanan sirkenin üzerinde oluşan sirke anasını tahta kaşıkla alıp ayrı bir kavanoza aktarın. Daha sonra sirke yaparken doğrudan bu anayı kullanabilirsiniz.

40 günün sonunda sirkenizi tülbentten süzün.

İçine kaya tuzu ve bal ilave edip yeniden kavanoza alın.

Üzerine tülbendi yeniden geçirip 20 gün daha dinlendirdiğiniz sirkeniz tüketime hazırdır.

Elma sirkesi tarifi

Malzemeler:

1 kilogram elma

2 yemek kaşığı bal

3 litre su

1 çay bardağı nohut

Yarım çay bardağı bulgur

Sirke yapacağınız kavanozu iyice yıkayıp kurulayın ve sterilize edin.

Elmaları güzelce yıkayıp kabuklarıyla birlikte doğrayın ve kavanoza alın.

Varsa sirke anasını yoksa balı ve diğer maddeleri elmalara ekleyin.

Üzerine suyu ilave edip metal olmayan bir kaşıkla hepsini karıştırın.

Ağzını bir çorap ya da tülbentle kapattığınız sirkenizi güneş görmeyen, ılık bir yere yerleştirin ve 20 gün boyunca günde bir kez metal olmayan kaşıkla karıştırın.

20 günün ardından bir 20 gün de aynı yerde hiç dokunmadan bekletin.

Daha sonra süzdüğünüz elma sirkesini dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.