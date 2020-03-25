Evde sıklıkla yaptığımız banyo ve tuvalet hataları

1- Sifonu klozet kapağı açıkken çekmek

Bunu aslında hepimiz biliyoruz fakat birçoğumuz uygulamıyor. Kapağı açıkken tuvaletin sifonu çekince tüm bakterileri çevreye saçmış oluyorsunuz. Araştırmalara göre sifon çekildiğinde tuvaletteki partiküller ve bakteriler 5 metre uzağa kadar yayılabiliyor.

2- El ve yüz havlusunu ayırmamak

Birçok uzman bunu çok kez söylese de çoğumuz dikkate almıyoruz. El ve yüz havlusunu ayrı kullanmamız gerekiyor, ayrıca bu havluları defaları sıkça değiştirmek gerekiyor. Çünkü bu havlular kısa sürede bakteri yuvasına dönüşebilir.

3- Kişisel eşyaları klozetin yakınına koymak

Diş fırçanız, dil sıyırıcınız, tarağınız başta olmak üzere direkt temas ettiğiniz eşyayı klozet yakınına koymamalısınız. Çünkü sifon çekildiğinde tuvaletten çıkan bakteriler eşyalarınıza yapışabilir. Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre bu tür eşyalar klozetten en az 6-7 adım uzaklıkla olmalı.

4- Kulakları pamuklu çubukla temizlemek

Duş ve banyo sonrası kulakları pamuklu çubukla temizlemek kirleri daha da geriye iterek problemi artırmaktan başka işe yaramıyor. Kulakları parmağınızı sıcak suya batırılmış ince bir havlu geçirip temizleyebilirsiniz.



5- Aynı banyo lifini çok uzun süre kullanmak

Banyo süngerleri, lifler ve fırçalar sürekli ıslandıkları ve vücutla temas ettikleri için bakteriler hızla çoğalabilirler. Doğal lif ve süngerlerin dört, sentetik olanların sekiz haftada bir değiştirilmesi öneriliyor. Her banyo sonrası liflerinizi yıkayıp kurutmalısınız.

6-Temizlikte zehirli kimyasallar kullanmak

Banyoda kullandığınız temizlik malzemelerini asla birbiriyle karıştırmamalısınız. Daha temiz hissettiriyor olabilir ama zehirli kimyasallar sağlığınız için çok zararlıdır. Doğal alternatiflere yönelmelisiniz. Limon, karbonat ve sirkenin ne kadar işe yaradığını görünce çok şaşıracaksınız.

7- Duştayken suyu sürekli açık tutmak

Bunu maalesef birçoğumuz hala yapıyoruz. Uzun duşlar alıp suyu sürekli açık bırakıyoruz. Dünyanın temiz su kaynaklarını tüketiyor ve su faturasını şişiriyoruz. Suyu sadece duşunuzun durulama sırasında açmalısınız.