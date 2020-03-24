Evde şifrelerinizi gözden geçirin, hacker'ların kurbanı olmayın

Bugün için pek çok hesabımız var ve prensip olarak hepsinde farklı ve güçlü bir şifre kullanmak durumundayız. Ancak bunca hesapta farklı şifreyle uğraşmak istemeyenler genelde tek şifreyle birçok hesabını kullanmayı sürdürüyor. Bu elbette doğru bir yaklaşım değil ve siber saldırıların başarıya ulaşması için adeta davetiye çıkarıyor. Bu nedenle en temel nokta, hesaplarımızda mutlaka farklı şifreler kullanmamız gerekiyor. Aksi halde birini çalındığında diğer hesaplarınızı da kaybetmeniz işten bile değil.

Bunun dışında şifrelerinizi sanal klavye ile yazmaya dikkat edin. Özellikle de kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz ekranlarda buna özen gösterin; zira klavyenizde bastığınız her tuş da izleniyor olabilir.

Öte yandan güçlü şifre oluşturmak da kullanıcıların kendi siber güvenliklerini sağlaması için atacakları ilk adımlardan biridir. Bir şifre asla 123456 ya da 135679 ya da 21052015 (doğum tarihi) gibi kolay tahmin edilebilir olmamalı. Daha karmaşık şifreler, daha güvenlidir.

İşte madde madde güçlü şifre oluşturmanın formülü:

- Kesinlikle en az 8 karakter uzunluğunda bir şifreniz olmalı

- Sayı, harf, büyük/küçük harf mutlaka bulunmalı

- @ gibi sembol ifadeleri de tercih etmelisiniz. Şifrenizi kesinlikle güçlendirecektir

- Doğum tarihi, okul numarası gibi size ait bilinen bilgileri asla şifrenizde kullanmayın

- Şifrenizi kendi bilgisayarınız dışında başka bilgisayara gerekmedikçe girmeyin

- Ve elbette şifrenizi sık aralıklarla değiştirin. 3 ayda bir en uygun zaman aralığıdır.