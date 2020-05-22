Evde sardunya bakımı nasıl yapılır?

Sardunyalar güzel görüntüsünün yanı sıra kolay bakımıyla sık tercih edilen bitkilerden. Ancak, sardunya bakımında dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Gelin bu detaylara birlikte bakalım…

Sardunya, güneş ışığını seven bir bitki. Fakat, havaların çok sıcak olduğu dönemlerde yeterli bir şekilde sulanması büyük önem taşıyor. Bunun dışında normal seyreden yaz sıcaklarında haftada 2 veya 3 defa sulanmalı.

Soğuk havalara da dayanıklı olan sardunyalar doğrudan kar ve sert rüzgara maruz bırakılmamalı. Ayrıca, aşırı soğuk havalarda yaprakları zarar görebileceği için uygun bir ortamda tutulmalıdır.

Toprak bakımı yapılırken kökü tutan toprağın parçalanmamasına dikkat edin. Daha sonra yeniden saksıya yerleştirin. Ayrıca, sardunya toprağı sürekli nemli tutulmalı.