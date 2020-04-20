Evde saksıda taze soğan nasıl yetiştirilir?

Malzemeler:

Orta ya da büyük boy saksı

Zengin karışımlı toprak (torf)

Doğal gübre

Arpacık soğan

Sulama kabı

Saksıda taze soğan yetiştirmek için;

Saksının altına bir miktar toprak yerleştirin ve üzerine biraz gübreden koyun. Sonrasında yine toprak ilave edin.

Toprağı ve gübreyi yerleştirirken çok bastırmayın, toprağı hava alabilecek bir şekilde bırakın.

Arpacık soğanları ince kısmı üstte kalacak şekilde toprağın içine yerleştirmeye başlayın.

Arpacık soğanların arasına 10 santimetre kadar boşluk bırakın.

Saksınız küçükse soğan sayısını azaltın.

Ektiğiniz arpacık soğanları tamamen toprağa gömmemeye, soğanların çıkacağı kısmı biraz toprağın üzerinde bırakmaya özen gösterin.

Soğanlarınızı yaklaşık 2 günde 1 sprey şişeyle sulama yapmalısınız.

Yeşil soğanlarınızı şiddetli güneş ışığı almayan ama güneş gören hemen her yerde tutabilirsiniz.

Soğanlarınız 3-4 gün içinde yeşillenmeye başlayacaktır.

1 hafta sonrasında ise soğan filizleriniz iyice çıkacaktır, bu aşamadan sonra taptaze soğanlarınızı kullanabilirsiniz.