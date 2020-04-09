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Evdehayat
Haber Giriş: 09.04.2020 - 16:41,Son Güncelleme:/

Evde sağlıklı soda yapmaya var mısınız? İşte ev yapımı meyveli soda tarifi...

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Evde sağlıklı soda yapmaya var mısınız? İşte ev yapımı meyveli soda tarifi...
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Şu günlerde ekmeğimizi, sirkemizi, kefirimizi hatta dezenfektanımızı bile evde yapmıyoruz. Peki neden evde soda yapmayalım? Zaten marketlerde 'meyveli soda' olarak satılan içecekler, yüksek oranda şeker ve koruyucu içeriyor. Hadi gelin evde kolayca yapılacak soda tariflerine bakalım...

Nasıl yapılır?

Ev yapımı soda için tarif üç bölümden oluşuyor; meyve konsantresi, şurup ve maden suyu. Her üç bileşeni de buzdolabında ayrı ayrı saklayıp, soda içmek istediğiniz zaman bir seferde bir porsiyon karıştırın.

 

1. adım: Meyve konsantresi

 

Meyve konsantresi oluşturmak için damak aşağıdaki tariflerden dilediğinizi kullanabilirsiniz. Taze veya dondurulmuş meyveler (çözülmüş) kullanabilirsiniz. dondurulmuş meyve kullanacaksınız, buzunun çözüldüğünden emin olun. 

Tüm malzemeleri bir sürahiye veya büyük bir kavanoza koyun ve tahta bir kaşıkla ezin. Ardından 1 bardak suyla karıştırın. Karışımı buzdolabında gece boyunca dinlendirin ve süzün. Meyve konsantresini buzdolabında 3 güne kadar ağzı kapalı bir şekilde saklayabilirsiniz.

Meyve konsantresi önerileri

Kızılcık konsantresi

-½ fincan kızılcık
-½ portakal, dilimlenmiş
-1 çay kaşığı dilimlenmiş taze zencefil

Ahududu konsantresi

-¼ bardak ahududu
-Dilimlenmiş limon
-1 çay kaşığı dilimlenmiş taze zencefil
-3 adet taze nane yaprağı

2. adım: Şurup yapımı

Bir tencereye 1 bardak su ve 1 bardak bal koyun. Orta ateşte eriyene kadar ara ara karıştırarak pişirin, soğumaya bırakın. Sodanızı hazırlarken şuruptan sadece 1 çay kaşığı kullanın. Bu şurubu buzdolabında 1 hafta saklayabilirsiniz.

3. adım: Maden suyu karıştırın

Kendinize bir porsiyon meyveli soda hazırlamak için; ¼ su bardağı meyve konsantresi, 1 çay kaşığı şurup ve ¾ su bardağı maden suyunu karıştırın! ev yapımı sağlıklı meyveli sodanız hazır!

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