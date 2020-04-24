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Evdehayat
Haber Giriş: 24.04.2020 - 18:29,Son Güncelleme:

Evde Sağlıklı Beslenme Önerileri

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Evde Sağlıklı Beslenme Önerileri
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Koronavirüs nedeniyle evde geçirdiğimiz bu zamanlarda kendimize iyi bakmalı, beslenmemize dikkat etmeliyiz. Paketli hazır gıdalardan uzak durmalı ve vücut direncimizi artırmalıyız. Peki bunu nasıl yapacağız, nelere dikkat edeceğiz?

Evde geçirdiğimiz bu süreçte temel kuralınız doğal beslenme olsun. Bütün işlenmiş gıdaları ve şekeri hayatınızdan çıkarın. Raf ömrü ve paketli olan her gıda işlenmiş gıdadır.

Tüm sebzeleri mevsiminde tüketmeye çalışın. Tazecik çıkan bahar sebzelerini sofranıza taşıyın.

Tükettiğiniz meyve miktarına dikkat edin. Meyvelerin de şeker içerdiğini unutmayın. Tercihinizi elma gibi düşük oranda şeker içeren meyvelerden yana yapın.

Hazır meyve sularından uzak durun.

Gluten hassasiyetiniz varsa; beyaz, kepekli, tam buğday, yufka, lavaş, köy ekmeği gibi tüm ekmeklerden uzak durun. 

Sızma zeytinyağını bol bol tüketin. Yemeklerinizi zeytinyağı ile hazırlayıp salatalarınızda bolca tüketin.

Hazır almak yerine ev yapımı yoğurt, kefir ve turşu tüketin.

Su içmeyi unutmayın, günde ortalama 2-2,5 litre su için.

Sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edin. Bu sayede alacağınız besinlerin protein, vitamin ve mineral içeriklerinin korunmasını sağlarsınız. Kızartma ve kavurma yerine; fırın, ızgara, haşlama, buğulama, buharda pişirme yöntemlerini kullanın. 

Alışverişe çıkmadan önce mutlaka liste oluşturun. Listenizde tüm besin gruplarını içeren yiyeceklere yer verin.

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