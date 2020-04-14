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Evdehayat
Haber Giriş: 14.04.2020 - 15:23,Son Güncelleme:

Evde sağlıklı badem ezmesi nasıl yapılır?

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Evde sağlıklı badem ezmesi nasıl yapılır?
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Fındık ve fıstık ezmesini sevenlere harika bir alternatifiz var; badem ezmesi! Üstelik evde yapımı da çok kolay.

Fıstık, fındık ve badem gibi yemişler sürülecek kıvamı getirildiğinde hem kahvaltılarımıza hem de ara öğünlerimize leziz ve sağlıklı alternatif oluyorlar. Bu besinlerin hazır halde satılanlarının birçoğu fazladan şeker ve yağ içerebiliyor. Yapımı oldukça kolay olan bu lezzetleri evinizde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Böylece şeker ve yağ ilavesiz sağlıklı besinler tüketirsiniz.

Badem ezmesi tarifi:

Evde badem ezmesi yapmak için ihtiyacınız olan tek şey 2 su bardağı badem. Evet, tüm malzemeler işte bu kadar. Şimdi gelelim nasıl yapıldığına...

2 su bardağı bademi tavaya koyun ve güzelce kavurun. Bademler kavrulduktan sonra blender ya da mutfak robotuna koyun, robotu çalıştırın.

Bademleri karıştırdıkça önce kuru olduğunu yavaş yavaş ezilen bademlerin nemlenmeye başladığını göreceksiniz.

Bademlerin yağı iyice çıkana kadar robotta çekmeye devam edin. Islak ve yağlı bir kıvama geldiğinde badem ezmeniz hazır oldu demektir.

Öneri: Badem ezmesinin aromasını iyice öne çıkarmak isterseniz karıştırırken çok az deniz tuzu ilave edebilirsiniz. 

Şeker ve yağ ilavesiz badem ezmenizi kahvaltılarda, ara öğünlerde, canınız tatlı istediğinde tüketebilirsiniz.

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