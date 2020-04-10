Evde saç boyarken bunlara dikkat!
Koronavirüs nedeniyle kuaförler kapandı, iş başa düştü. Evde saçını boyamak isteyenler dikkat edilmesi gereken hususları internetten araştırıyor. Biz de size faydalı olabilmek adına konuyla ilgili birkaç püf noktası paylaşmak istedik.
İşte evde saç boyarken dikkat edilmesi gerekenler…
- Aldığınız ya da sipariş ettiğiniz boyanın rengi önemli. Boya rengini seçerken beyazlarınızı kapatmak istiyorsanız saçınızın 2 ya da 3 ton koyusunu, saçınızın rengini açmak istiyorsanız saçınızdan birkaç ton açık olan boyayı tercih etmelisiniz.
- Boyayı saçınızın uzunluğuna göre almalısınız. Eğer saçlarınız uzunsa yetti mi yetmedi mi diye düşünmemek için iki kutu boya kullanmanızda fayda var.
- Boya tercihinde mümkün olduğunca bitki özlerinden elde edilen doğal boyalarını tercih edin. Saçınızın zarar görmesini siz de istemezsiniz.
- Evde saç boyarken içinde çıkan malzemeleri güzelce karıştırın, karışımı yaptıktan sonra hemen uygulayın, boyayı bekletmeyin. Aksi takdirde boya işlevini yitirebilir.
- Saçlarınızı birkaç parçaya bölüp boyamak daha kolay olacaktır. Bu nedenle saçınızı tokayla ayırıp işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
-Saçınızı boyarken eldiven kullanmayı ihmal etmeyin.
- Saçınızın her yerine eşit miktarda boya sürdüğünüzden emin olun, en son başınıza komple masaj yapın. Boyayı dipten uca güzelce yedirin.
- Saç boyasının etrafa sıçramamasına dikkat edin. Boya sonrasında saçlarınızı kurulamak için eski bir havlu kullanmanızda fayda var, yoksa eski bir yastık kılıfı da olur.
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