Evde saç boyarken bunlara dikkat!

İşte evde saç boyarken dikkat edilmesi gerekenler…

- Aldığınız ya da sipariş ettiğiniz boyanın rengi önemli. Boya rengini seçerken beyazlarınızı kapatmak istiyorsanız saçınızın 2 ya da 3 ton koyusunu, saçınızın rengini açmak istiyorsanız saçınızdan birkaç ton açık olan boyayı tercih etmelisiniz.

- Boyayı saçınızın uzunluğuna göre almalısınız. Eğer saçlarınız uzunsa yetti mi yetmedi mi diye düşünmemek için iki kutu boya kullanmanızda fayda var.

- Boya tercihinde mümkün olduğunca bitki özlerinden elde edilen doğal boyalarını tercih edin. Saçınızın zarar görmesini siz de istemezsiniz.

- Evde saç boyarken içinde çıkan malzemeleri güzelce karıştırın, karışımı yaptıktan sonra hemen uygulayın, boyayı bekletmeyin. Aksi takdirde boya işlevini yitirebilir.

- Saçlarınızı birkaç parçaya bölüp boyamak daha kolay olacaktır. Bu nedenle saçınızı tokayla ayırıp işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

-Saçınızı boyarken eldiven kullanmayı ihmal etmeyin.

- Saçınızın her yerine eşit miktarda boya sürdüğünüzden emin olun, en son başınıza komple masaj yapın. Boyayı dipten uca güzelce yedirin.

- Saç boyasının etrafa sıçramamasına dikkat edin. Boya sonrasında saçlarınızı kurulamak için eski bir havlu kullanmanızda fayda var, yoksa eski bir yastık kılıfı da olur.