Evde poşe yumurta nasıl yapılır? İşte püf noktaları ve tarifi

Poşe aslında bir pişirme tekniği. Sadece yumurta için değil meyve, balık gibi birçok malzemenin pişirilmesinde kullanılabiliyor. Genel olarak malzemelerin doğrudan ya da bir streç filme sarılarak sıcak suda pişirilmesine poşe deniyor. Yağ kullanmadan pişirme sağlayan bu teknik, hafif olmasıyla da ilgi görüyor.

Gelelim poşe yumurtaya… Poşe yumurtanın birkaç kriteri var. Beyazı iyi pişmiş ve dağılmamış olmalı. Sarısı ise yumurtayı kestiğinizde akışkan bir halde kalmalı.

Yumurtayı bu kıvamda pişirebilmek için dikkat etmeniz gerekenler ise şöyle:

Yumurta taze mi? Bu sorunun cevabını çok basit bir biçimde test edebilirsiniz. Yumurtanızı suya koyun, dibe batıyorsa tazedir. Elinizde sallamayı da deneyebilirsiniz. İçi sallanan yumurta bayatlamış demektir. Tabii ki taze yumurta kullanmak işinizi kolaylaştırır.

Yumurtayı pişireceğiniz suya biraz tuz biraz da sirke ekleyin. Bu yumurtanızın beyazının daha derli toplu olmasına yardımcı olur.

Yumurtayı doğrudan tencereye kırmak yerine önce ufak bir kaseye kırıp oradan suya aktarın. Doğrudan tencereye kırdığınızda dağılma riski daha yüksektir.

Peki poşe yumurta nasıl yapılır?

Sos tenceresine 4 parmak kadar su koyup kaynatın.

Kaynadıktan sonra altını kısıp kabarcık çıkmasını önleyin.

2 yemek kaşığı sirke ve 1 çay kaşığı tuzu suya ekleyip karıştırın.

Kaşığı tencerede çevirerek suyun ortasında bir girdap oluşmasını sağlayın.

Kaseye kırdığınız yumurtayı bu girdabın ortasına yavaşça aktarın.

Arada kenarlardaki suyu karıştırarak yumurtanızı 3 dakika kadar pişirin.

Beyazı opaklaşıp yuvarlandığında yumurtanızı sudan kevgir yardımıyla çıkarın ve suyunu çektirmek için kağıt havlunun üzerine alın.

Poşe yumurtanız hazır! Dilerseniz yoğurtla birlikte çılbır yapın, dilerseniz bir dilim ekşi mayalı ekmeğin üzerine koyup avokadoyla birlikte tüketin. Tercih sizin. Afiyet olsun…