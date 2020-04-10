Evde parfüm nasıl yapılır?

Evde parfüm yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler:

-1 buket kokulu çiçek (istediğiniz bir çiçek olabilir)

-250 ml üzüm çekirdeği yağı

-Beher

-Süzgeç

-Parfüm şişesi

Hazırlanışı:

Seçtiğiniz kokulu çiçekleri saplarından ayırın ve bir tencereye koyun.

Çiçeklerin üzerine üzüm çekirdeği yağını ilave edin.

Tahta kaşık yardımıyla çiçekleri ezin.

Çiçekleri ezdikten sonra yağ ve çiçeklere çok kısık ateşte yaklaşık 6 saat kadar kavurun.

6 saatin sonunda çiçekleri süzün ve yağı bir behere koyun. Beher sayesinde karışımı parfüm şişesine çok daha kolay dökebilirsiniz.

İşte ev yapımı parfümünüz hazır!