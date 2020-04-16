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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 16.04.2020 - 16:51,Son Güncelleme:

Evde orkide bakımının püf noktaları

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Evde orkide bakımının püf noktaları
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Güzel görünümüyle dikkat çeken orkideyi belli detaylara dikkat ederek evinizde de yetiştirebilirsiniz. Peki, orkide bakımı nasıl yapılır, hangi sıklıkla sulanmalıdır? İşte bilmeniz gerekenler...

Orkidenin bakımı biraz zahmetli olabilir. Ancak, doğru yöntemleri uyguladığınızda çiçeğinizin sağlıklı bir şekilde gelişmesinin yanı sıra çoğalmasını da sağlayabilirsiniz.

Orkide bakımında en önemli nokta; doğru saksı tercihi. Bu noktada bazı detaylara dikkat edilmesi gerekiyor. Orkide yetiştirmek için 10 santimetre ve üzeri yükseklikte olan saksıları tercih etmenizde fayda var. Ancak kökleri büyük olsa da çok büyük saksıya geçmemeye dikkat edin. Ayrıca, bitkiniz geliştikçe saksısını değiştirmeyi ihmal etmeyin.

Sulama da diğer önemli bir detay. Orkidenizi haftada 1 defa sulama gayret edin. Fakat, mevsimine göre bu zamanı da ayarlamayı unutmayın. Sabah saatlerinde sulamanız da verim almanızı sağlayabilir.

Sulama süresini ayarlarken toprağın nemini göz önünde bulundurun. Orkidenin toprağı kuruysa daha kısa zaman aralığında da sulayabilirsiniz.

Ayrıca orkidenizi ortam sıcaklığı ile aynı ısıda olan su ile sulayın ve saksının altına su kalmamasına özen gösterin.

Doğru yöntemleri uyguladığınızda orkideniz yılda iki veya üç defa çiçeklenebilir.

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