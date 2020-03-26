Evde okkalı bir Türk kahvesi yapmak için bilmeniz gereken her şey

Öncelikle kahveniz taze olmalı. Mümkünse mutfağınıza bir değirmen alıp kahvenizi çekirdekten taze taze çekerek kullanın, mümkün değilse de en azından paketi yeni açılmış kahveleri tercih edin. Çok sık kahve tüketen biri değilseniz tek pişirimlik ufak paketleri tercih edebilir böylece kahvenizin hep taze kalmasını sağlayabilirsiniz.

Paketini açtıktan sonra kahveyi kesinlikle hava almayacak şekilde saklamanız gerekiyor. Bunun için ağzı sıkıca kapanan kavanozları tercih edin. Başka kokular sinmeyecek, serin ve kuru bir dolap seçip kahvenizi burada saklayın. Sık yapılan bir yanlış kahveyi buzdolabına koymaktır, aman dikkat! Buzdolabı kahvenin kokusunu ve tadını bozar.

Kahve yaparken çeşme suyu yerine içme suyu tercih etmelisiniz. Suyunuz klorsuz ve kireçsiz olmanın yanı sıra cezveye eklediğiniz aşamada soğuk olmalı. Çünkü soğuk suyla yapılan kahve daha güzel köpürür. Kahveleriniz dilediğiniz kadar köpüklü olmuyorsa sebebi sıcak su kullanmanız olabilir.

Kahvenizi yaparken su-kahve oranını iyi ayarlayın. Fincanınızın büyüklüğü de önemli bir etkendir ancak Türkiye’deki kahve fincanları için genellikle 2 çay kaşığı kahve yeterli olur.

Kahveyi cezveye aldıktan sonra suyunu da mutlaka ölçün. Ancak bu ölçümü yaparken fincanın üzerinde 1 santimetreye yakın boşluk bırakmaya dikkat edin. Biliyorsunuz Türk kahvesi telvesiyle içilen tek kahve ve telve fincanın dibinde birikiyor. Eğer suyu ayarlarken boşluk bırakmazsanız fazla kahve yapmış olursunuz, cezvenin dibinde kalır.

Kahve sade, az şekerli, orta yada şekerli pişirilebilir. Şeker miktarı yine fincanın büyüklüğüne göre değişir ama standart fincanlar için düşünürsek az şekerli kahve için yarım, orta şekerli kahve için 1, şekerli kahve için ise 2 adet kesme şeker yeterli olur. Sade kahveye ise şeker konmaz.

Kahve, su, şeker hepsi cezvede hazır! Sıra geldi karıştırmaya… Cezveyi ocağa almadan önce 30 saniye kadar karıştırıp tüm malzemenin iyice homojenleşmesini sağlayın. Ardından cezveyi ocağa en kısık ateşe alın. Yüksek ateşte pişirirseniz kahveniz hemen kaynar ve kabarır. Siz kahve oldu zannedersiniz, halbuki lezzeti ve kıvamı olması gerektiği gibi değildir, üstelik soğuktur.

Kısık ateşte uzun süre pişirdiğiniz kahvenizi ocaktan almak için iyice kabarmasını da beklemeyin. Üzerinde göz göz köpükler oluştuğunda kahvenizin ilk aşaması tamamdır. Bu köpükleri fincanlara bölüştürüp kahvenin köpüğün altında kalan sulu kısmını yeniden kaynatmak için cezveyi yeniden ocağa alın.

Köpüğü ve kahveyi fincana aktarırken birden boca etmek yerine kenardan ve ağır ağır dökün. Ortaya birden dökülen kahvenin köpüğü dağılır ve söner.