Evde nohut mayası nasıl yapılır? Nohut mayasından ekmek tarifi

Sirke, turşu gibi ürünlerde fermentasyonu hızlandıran nohut, tek başına da maya malzemesi olabilir. Nohut mayası yapmak için nohut, su, un ve tuz yeterlidir.

Malzemeler:

1 çay bardağı nohut

3-4 yemek kaşığı organik tam buğday unu

1 su bardağı ılık su

Yarım çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Cam bir kavanozu güzelce yıkayıp sterilize edin.

Nohutları bir havanda çok toz gibi olmayacak şekilde dövün. Dilerseniz robottan da geçirebilirsiniz.

Ardından kavanoza koyduğunuz nohutların üzerine unu ve ılık suyu ekleyin.

Tuzu da ilave edip güzelce karıştırarak unu suyun içinde dağıtın. Kavanozun üzerinde 3-4 parmak su kalmalı. Bu nedenle gerekirse biraz daha ılık su ekleyebilirsiniz.

Kavanozun ağzını kapatın, altına bir tabak koyun ve evin mümkün olan en sıcak yerine (ideali 38 ila 42 derecedir) yerleştirin. 12 saat içinde mayanız oluşmaya başlayacak.

Ertesi gün mayaya yarım çay bardağından biraz fazla sıcak su ekleyip aynı koşullarda dinlendirmeye devam edin.

Bir sonraki gün mayanız köpürdüğünde ve keskin bir kokusu oluştuğunda kullanılabilir hale gelmiş demektir. Mayanızı bir tülbentle süzüp kullanmaya başlayabilirsiniz.

NOHUT MAYASIYLA EKMEK NASIL YAPILIR?

Mayanızı yarım su bardağı su ve yarım su bardağı organik buğday unuyla besleyip 2-3 saat ılık bir yerde bekletin. Böylece miktarı iyice artacaktır.

Ardından mayayı 500 gram un ve dilediğiniz miktarda tuz ile karıştırıp yoğurmaya başlayın. Eğer unu fazla olduysa biraz ılık su ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamuru şekillendirip yağlı kağıt serilmiş tepsiye ya da yağlanmış bir kek kalıbına yerleştirin. Üzerine nemli bir bez örtüp iyice mayalanması için 1-2 saat daha bekletin. Hamur kalıbın 4-5 parmak yukarısına çıktığında ekmek pişmeye hazırdır.

Fırını önceden 180 dereceye ayarlayıp 40 ila 60 dakika pişirdiğinizde enfes ekmeğiniz hazırdır!