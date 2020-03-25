Evde mükemmel bir çay demlemek için bilmeniz gereken ipuçları

Her şeyden önce çayınızın damak tadınıza uygun olması çok önemli. Marketlerde çeşit çeşit çay var, bunlardan ufak miktarlarda alıp denemeler yaparak size en uygun harmanı bulabilirsiniz. Bu tek bir çay olabileceği gibi birden fazla çayın karışımı da olabilir, o nedenle denemekten kaçınmayın. Tabii iş bununla da bitmiyor. Çayı demliğe almadan önce sudan geçirip tozunu akıtmak demlenen çayın lezzetini artırıyor.

Eğer çayınız bir türlü dilediğiniz gibi olmuyorsa sorun demliğinizde olabilir. Metal veya cam demlikte çay yapılmaz diye bir kaide yok elbette ancak çay işini bilenler porselen demlik kullanmanızı öneriyor. Denemekte fayda var…

Gelelim demleme sıcaklığına… Su 100 derecede kaynar ama çay 100 derecelik suyla yapılmaz, ideal demleme sıcaklığı 75 derece civarıdır. Bu sıcaklığa ulaşmak için suyu kaynatıp biraz soğuttuktan sonra demliğe boşaltın. Bir diğer teknik de demliği doğrudan ocağın üzerine koyup kaynamasını beklemeden almak ve çaydanlığın üzerinde demlenmesini beklemek. Ancak bunun biraz daha usta işi olduğunu söyleyelim.

Demliğe suyu döktükten, yani çayı haşladıktan sonra bir kaşıkla karıştırırsanız çayınızın dibe iyice çökmesini, yüzeyde kalan yaprakların da aşağı inmesini sağlamış olursunuz. Çayı haşladıktan sonra kısık ateşte 15-20 dakika bekleyin ve çayı servis edin. Çayı demlendikten sonra yarım saatten fazla demlikte bekletmeyin. Demlenme süresinin uzaması da servis süresinin uzaması da çayınızın acılaşmasına neden olur.

Son olarak çayınıza karanfil, çubuk tarçın gibi baharatlar, portakal veya elma kabuğu gibi tat vericiler ekleyip farklı lezzetler yaratabilirsiniz. Belki de sizin asıl aradığınız aromatik bir çaydır, bu ihtimali göz ardı etmeyin. Afiyet olsun…