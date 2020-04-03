Evde moka pot ile espresso nasıl yapılır?

MOKA POT İLE ESPRESSO TARİFİ

Öncelikle varsa elektrikli su ısıtıcısı, yoksa ocakta su kaynatın.

Moka potun alt bölümüne kaynamış suyu koyun.

Orta bölümüne ise espresso için çektiriğiniz ya da hazır kahvenizi koyun.

Moka potu türk kahvesi pişirir gibi ocakta orta ateşe koyun ve yavaş yavaş kaynamasını bekleyin.

Kaynadıktan sonra alt haznedeki su, yavaş yavaş kahvenin aromasını alarak üst haznede toplanacak.

Fokurdama sesini duyduğunuzda moka potu ocaktan alabilirsiniz.

Moka pot ile hazırlayacağınız espresso elbette makineden çıkan gibi olmayacak fakat en az makinada yapılmış espresso kadar sert ve lezzetli olacak.