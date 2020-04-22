Sıvayın kolları, evde mis gibi katkısız sucuk yapıyoruz!

Sucuk kıymasının taze çekilmiş ve yağlı olması önemlidir. Bu nedenle sucuk yapacaksanız kasabınıza özel kıyma çektirmelisiniz. Yağlı kıyma başta gözünüzü korkutabilir ancak sucuğu pişirdiğinizde o yağ tavanın dibinde kalacağı için sorun olmayacaktır.

Kıyma harcını hazırlarken sonra tuzunu ve baharatını ayarlamak için ufak bir parçayı tavada pişirip yemek işinizi kolaylaştıracaktır. Damak tadınıza göre miktarları artırabilir ya da azaltabilirsiniz.

Sucuk harcı hazırlandıktan sonra olgunlaşması için kurutulmuş dana bağırsağına doldurulur. Bağırsak bulamaz ya da kullanmak istemezseniz streç film de işinizi görür. Ancak bağırsak gözenekli bir dokuya sahip olduğu için etin içindeki nemin yavaş yavaş dışarı atılmasına imkan sağlar. Ancak streç filmde böyle bir durum söz konusu değildir. O nedenle streç filme saracaksanız çok büyük miktarda sucuk yapmamaya ve yaptığınız sucuğu uzun süre dışarıda bırakmamaya dikkat edin.

Ev yapımı sucuk sıcak havalarda 3 günde, soğukta ise 7 günde olgunlaşır. Bu esnada bağırsağın içinde oluşan boşlukları iğneyle delerek söndürebilirsiniz. Zira hava boşlukları sucuğunuzun bozulmasına neden olur.

Sucuğun dış yüzeyinde küflenme olursa, sirkeli bir bezle 3-4 günde bir temizleyebilirsiniz.

Ev yapımı sucuğu 3 haftadan fazla beklettiğinizde sertleşmeye başlar. İçinde koruyucu madde olmadığı için çok fazla sucuk tüketmiyorsanız çok büyük miktarlarda yapmamaya çalışın.

Şimdi tarifimize geçelim…

Malzemeler:

500 gram dana kıyma

500 gram kuzu kıyma

10 diş sarımsak

3 yemek kaşığı tuz

3 yemek kaşığı kırmızı toz biber

1 yemek kaşığı acı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı karabiber

4 adet kurutulmuş dana bağırsağı

Nasıl yapılır?

Sarımsakları soyup ezin.

Kıymaları derin bir kasede karıştırın.

Üzerine sarımsak, tuz ve baharatları ilave edin ve 25 dakika kadar yoğurun.

Ardından streç filmle sardığınız kıymanızı buzdolabına kaldırıp 12 saat kadar dinlendirin.

Bu sürenin sonunda kıymayı dolaptan çıkarıp kıyma makinesinden geçirin ya da et döveceğiyle dövün.

Ardından 20 dakika daha yoğurduğunuz sucuk içiniz hazır.

Bağırsakları açılmaları için ılık suda birkaç dakika bekletin.

İçlerini ve dışlarını sirkeli suyla güzelce temizleyip durulayın.

Ardından varsa kıyma makinesi yardımıyla, yoksa bir huni kullanarak yoğurduğunuz kıymayı bağırsakların içine hava boşluğu kalmayacak şekilde doldurun.

Sucuğunuzu kangal ya da parmak olarak şekillendirip uçlarını düğümleyin.

Ardından hepsini dayanıklı bir iple bağlayıp havadar bir yere asarak kurutun.

Sıcakta 3 gün, soğukta bir hafta içinde sucuğunuz yemeye hazır hale gelecektir. Afiyet olsun…