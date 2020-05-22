Evde mayonezli saç maskesi nasıl yapılır?

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran, yıpranmış, canlılığını kaybolmuş ve bakımsız gözüken saçlarınız için evde kolayca uygulayabileceğiniz mayonezli saç maskesi tarifini veriyor.

Evde uygulanan kişisel bakımların başında saç ve cilt bakımı geliyor malum..Özellikle güzel,canlı ve parlak saçlara sahip olmak herkesin arzusudur.İpek gibi mükemmel saçlar için Mayonezli saç maskesini uygulamak iyi bir seçenek olacaktır.Bu maske her tip saça uygulanabilir.

Mayonezli Saç Maskesi Tarifi;

*Mayonez (Sarımsaklı tercih edilebilir)

*Yumurta (Yumurta eklemeseniz de olur)

*Bal

*Hindistan cevizi yağı (Zeytinyağı da olur)

Yukarıdaki malzemelere yoğurt, sirke, limonsuyu , avokado ekleyebilir değişik kombinasyonlar yapabilirsiniz. Karışımı her seferinde farklı olarak da hazırlamanız mümkün.

Maskenin uygulanışı;

Yağı tavada çok hafif ısıtıp yumurta dışındakileri ekleyin (Yumurta kullanmak istenilirse yağı ısıtmadan yapmak gerekir) ve karıştırın. 30-40 Dakika saçta beklettikten sonra saçınızı şampuanla yıkayın ve durulayın. Havlu yardımı ile de nazikçe kurulayın. Ardından saçlarınızdaki farkı görün.

Yediğiniz her şeyle maske yapabilirsiniz. Malum artık pahalı maskeler, yurt dışından şampuan taşımalar artık zor. Bu maske böyle durumlarda imdada yetişen harika bir seçenek. Maskeyi boyalı saçlar için hafta da 1 defa uygulayın.

Ayrıca maskeyi haftada 1 defa yapınca baş ağrılarınızın da azaldığını fark edebilirsiniz.